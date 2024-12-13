В Украине ввели экстренные отключения света: где действуют новые графики

Кратко:
- В Украине применены три очереди отключений света из шести
- В Тернополе отключено 50% потребителей области
- В Киеве графики не действуют
В Украине увеличили графики отключения света - будут применены три очереди из шести. Об этом сообщил директор компании Yasno Сергей Коваленко.
"Укрэнерго увеличивает ограничения - без света 3 очереди из 6. Обновленные графики для Днепра ищите на сайте и в приложении. Киев - в процессе обновления, будут доступны вскоре", - написал он.видео дня
В частности, в Тернопольской ОГА сообщили, что отключено 50% потребителей области.
"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно", - говорится в сообщении.
В то же время, в Киеве экстренные отключения света. Графики не действуют.
В ДТЭК также сообщили, что на сегодня для Киева, Киевской области, Днепропетровской области и Одесской области изменены графики отключения света.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 13 декабря энергетика всей Украины находится под массированным ударом страны-агрессора РФ. В Укрэнерго сообщили, что из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.
Заместитель министра энергетики Роман Андарак сообщал, что украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии. Графики отключений света будут действовать как минимум до весны 2025 года.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света будут зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине. По его словам, Киев может быть без света от 14 до 16 часов.
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Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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