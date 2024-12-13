В Украине ввели экстренные отключения света: где действуют новые графики

Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем отключений увеличился.

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Графики отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине применены три очереди отключений света из шести

В Тернополе отключено 50% потребителей области

В Киеве графики не действуют

В Украине увеличили графики отключения света - будут применены три очереди из шести. Об этом сообщил директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Укрэнерго увеличивает ограничения - без света 3 очереди из 6. Обновленные графики для Днепра ищите на сайте и в приложении. Киев - в процессе обновления, будут доступны вскоре", - написал он. видео дня

В частности, в Тернопольской ОГА сообщили, что отключено 50% потребителей области.

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно", - говорится в сообщении.

В то же время, в Киеве экстренные отключения света. Графики не действуют.

В ДТЭК также сообщили, что на сегодня для Киева, Киевской области, Днепропетровской области и Одесской области изменены графики отключения света.

Отключение света / фото: ДТЭК

Отключение света / фото: ДТЭК

Отключение света / фото: ДТЭК

Отключение света / фото: ДТЭК

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 13 декабря энергетика всей Украины находится под массированным ударом страны-агрессора РФ. В Укрэнерго сообщили, что из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак сообщал, что украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии. Графики отключений света будут действовать как минимум до весны 2025 года.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света будут зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине. По его словам, Киев может быть без света от 14 до 16 часов.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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