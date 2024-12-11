'Система работает на пределе': в Минэнерго сказали, сколько продлятся отключения света

Коротко:
- Отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться как минимум до весны
- Улучшение ситуации возможно при условии отсутствия новых атак
Украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии. Графики отключений света будут действовать как минимум до весны 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак в эфире телеканала Новости.LIVE.
По его словам, украинская энергосистема функционирует на пределе своих возможностей после мощных атак РФ на энергетические объекты Украины.
"Ремонты происходят, но в последние дни была очень мощная атака на генерацию в восточной части Украины. Но система работает на пределе. Это не то, что мы имеем какие-то резервы, система работает по максимуму", - рассказал Андарак.
Чиновник отметил, что при отсутствии новых повреждений ситуация постепенно улучшится. Андарак добавил, что энергетики ремонтируют оборудование и устанавливают альтернативные источники энергии.
"Я не очень хочу прогнозировать, потому что эти обстрелы непредсказуемы", - подчеркнул он.
Отключения света в Украине и атаки РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, 12 декабря в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. С 07:00 до 22:00 ограничения будут касаться промышленности и бизнеса.
Также известно, что Россия готовится к массированным обстрелам Украины. Вероятно, снова атакуют энергетическую инфраструктуру.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отметил, что удары по объектам передачи электроэнергии могут привести к "островному режиму", когда крупные города, как Киев, Харьков, Одесса и Львов, столкнутся с серьезными отключениями электроэнергии. В таком случае отключения могут длиться по 10-12 часов в сутки, особенно при температуре -10°C.
Кроме этого, Украина срочно нуждается в 20 дополнительных системах противовоздушной обороны типа HAWK, NASAMS или IRIS-T для предотвращения отключений света. Министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Брюссель обратился к союзникам с призывом предоставить эти системы для усиления энергетической устойчивости в зимний период.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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