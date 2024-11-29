В Украине вырос риск длительных отключений света зимой: в Reuters озвучили прогноз

Массированные удары РФ вызвали серьезные отключения по всей стране, нанеся значительный ущерб энергетической инфраструктуре, отметили в издании.

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Новые ракетные удары РФ ухудшили энергетическую ситуацию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вкратце:

Ракетные атаки России 17 и 28 ноября ухудшили ситуацию в энергосистеме

Повысился риск длительных отключений электроэнергии зимой

Несмотря на трудности, Украина сможет преодолеть эти вызовы

Последние ракетные атаки России 17 и 28 ноября по энергетической инфраструктуре Украины значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме. Риск длительных отключений света в разгар зимы увеличился. Об этом пишет агентство Reuters.

Издание напомнило, что второй масштабный ракетно-дроновой удар России в этом месяце вызвал серьезные отключения по всей стране.

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Российские атаки нанесли значительный ущерб Украине. Удары по энергетическим объектам осложнили ситуацию в энергосистеме страны в критический момент войны.

"Атаки 17 и 28 ноября нанесли значительный ущерб, что усложняет ситуацию и повышает риск длительных отключений и перебоев электроэнергии в разгар зимы. Температура уже колеблется около 0 градусов по Цельсию", - отметили в материале.

В то же время представители энергетической отрасли заверили, что, несмотря на серьезные трудности, Украина имеет возможности для преодоления этих вызовов.

"Это наш фронт, у некоторых ребят фронт на востоке, наш фронт здесь. Наша задача, чтобы в нашей Украине была электроэнергия, чтобы она работала в полном объеме", - сказал один из энергетиков в комментарии изданию.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - главное

Как сообщал Главред, ситуация в украинской энергосистеме значительно ухудшилась после массированного обстрела России, что повлекло введение графиков отключения света по всей стране.

Графики отключения электроэнергии могут меняться несколько раз в день из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме. ДТЭК объясняет, что, несмотря на настройку резервных систем, последствия обстрела 28 ноября, когда Россия выпустила около 100 дронов и более 90 ракет, остаются сложными.

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, восстановление стабильной работы энергосистемы займет ориентировочно 2-3 дня, однако сроки могут варьироваться в зависимости от уровня повреждений в разных регионах.

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