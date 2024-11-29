В Украине вырос риск длительных отключений света зимой: в Reuters озвучили прогноз

Вкратце:
- Ракетные атаки России 17 и 28 ноября ухудшили ситуацию в энергосистеме
- Повысился риск длительных отключений электроэнергии зимой
- Несмотря на трудности, Украина сможет преодолеть эти вызовы
Последние ракетные атаки России 17 и 28 ноября по энергетической инфраструктуре Украины значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме. Риск длительных отключений света в разгар зимы увеличился. Об этом пишет агентство Reuters.
Издание напомнило, что второй масштабный ракетно-дроновой удар России в этом месяце вызвал серьезные отключения по всей стране.
Российские атаки нанесли значительный ущерб Украине. Удары по энергетическим объектам осложнили ситуацию в энергосистеме страны в критический момент войны.
"Атаки 17 и 28 ноября нанесли значительный ущерб, что усложняет ситуацию и повышает риск длительных отключений и перебоев электроэнергии в разгар зимы. Температура уже колеблется около 0 градусов по Цельсию", - отметили в материале.
В то же время представители энергетической отрасли заверили, что, несмотря на серьезные трудности, Украина имеет возможности для преодоления этих вызовов.
"Это наш фронт, у некоторых ребят фронт на востоке, наш фронт здесь. Наша задача, чтобы в нашей Украине была электроэнергия, чтобы она работала в полном объеме", - сказал один из энергетиков в комментарии изданию.
Отключение света в Украине - главное
Как сообщал Главред, ситуация в украинской энергосистеме значительно ухудшилась после массированного обстрела России, что повлекло введение графиков отключения света по всей стране.
Графики отключения электроэнергии могут меняться несколько раз в день из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме. ДТЭК объясняет, что, несмотря на настройку резервных систем, последствия обстрела 28 ноября, когда Россия выпустила около 100 дронов и более 90 ракет, остаются сложными.
По словам народного депутата Сергея Нагорняка, восстановление стабильной работы энергосистемы займет ориентировочно 2-3 дня, однако сроки могут варьироваться в зависимости от уровня повреждений в разных регионах.
Читайте также:
- На сколько часов будут выключать свет зимой: украинцам дали прогноз
- Один город Украины может остаться без света на несколько дней: что известно
- График отключения света на 29 ноября: жесткие ограничения будут действовать весь день
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред