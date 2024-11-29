Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

Графики отключений электроэнергии будут действовать в течение 14 часов, сообщили в Укрэнерго.

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График отключения света на 30 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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29 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать с 08:00 до 22:00

Применять будут одну и две очереди в разные часы

Для промышленности ограничения будут применяться с 08:00 до 23:00

В субботу, 29 ноября, ограничения электроэнергии в Украине будут меньшими. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 22:00. Об этом сообщило Укрэнерго.

Для бытовых потребителей в разное время суток будет действовать одна и две очереди:

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08:00 - 14:00 - одна очередь отключений;

14:00 - 20:00 - две очереди отключений;

0:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

По данным Укрэнерго, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00.

"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - пояснили в компании.

Энергетики также отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут меняться. Актуальную информацию о графиках отключений в регионах можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", - призвали в Укрэнерго.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, в Украине ухудшилась ситуация в энергосистеме после массированного обстрела России, поэтому сейчас действуют графики отключения света.

Графики отключения света в Украине могут меняться несколько раз в день из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме. ДТЭК объясняет, что, несмотря на настройку резервных систем, последствия от обстрела 28 ноября, во время которого было выпущено около 100 дронов и более 90 ракет, являются сложными.

Как сообщал Главред, ракетная атаки России повредила энергообъекты в Украине, в частности подстанции "Укрэнерго". По словам нардепа Сергея Нагорня, восстановление работы энергосистемы вероятно займет 2-3 дня, но сроки могут варьироваться в зависимости от уровня повреждений в разных областях.

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