Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

Главное:
- 29 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать с 08:00 до 22:00
- Применять будут одну и две очереди в разные часы
- Для промышленности ограничения будут применяться с 08:00 до 23:00
В субботу, 29 ноября, ограничения электроэнергии в Украине будут меньшими. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 22:00. Об этом сообщило Укрэнерго.
Для бытовых потребителей в разное время суток будет действовать одна и две очереди:
- 08:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
- 14:00 - 20:00 - две очереди отключений;
- 0:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
По данным Укрэнерго, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00.
"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - пояснили в компании.
Энергетики также отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут меняться. Актуальную информацию о графиках отключений в регионах можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", - призвали в Укрэнерго.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, в Украине ухудшилась ситуация в энергосистеме после массированного обстрела России, поэтому сейчас действуют графики отключения света.
Графики отключения света в Украине могут меняться несколько раз в день из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме. ДТЭК объясняет, что, несмотря на настройку резервных систем, последствия от обстрела 28 ноября, во время которого было выпущено около 100 дронов и более 90 ракет, являются сложными.
Как сообщал Главред, ракетная атаки России повредила энергообъекты в Украине, в частности подстанции "Укрэнерго". По словам нардепа Сергея Нагорня, восстановление работы энергосистемы вероятно займет 2-3 дня, но сроки могут варьироваться в зависимости от уровня повреждений в разных областях.
Читайте также:
- В 2025 году может подняться тариф на передачу электроэнергии: что известно
- Отключение электроэнергии: как уберечь бытовую технику - важные советы ГСЧС
- Интернет будет при долгих отключениях: как подключить Wi-Fi без электроэнергии
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред