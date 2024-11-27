Интернет будет при долгих отключениях: как подключить Wi-Fi без электроэнергии

Основное:
- При отключениях интернет будет работать на технологии xPON
- В Минцифры назвали алгоритм действий при обесточиваниях
Домашний интернет будет работать даже при долговременном обесточивании, если провайдер перешел на технологию xPON.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.
"Домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу во время обесточиваний. Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к повербанку - и будете с нормальным интернетом", — написал он.
Федоров отметил, что самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме — карта интернета во время обесточиваний, которую запустили год назад совместно с "ЛУН Мисто".
В случае, если в доме xPON нет - найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и прочее есть на карте.
По словам вице-премьер-министра Украины, для мобильного интернета универсального решения типа xPON нет.
"Мы работаем с операторами, чтобы они продолжали предоставлять связь во время обесточиваний. Однако для этого нужна вовлеченность пользователей", — указал он.
Добавим, что телеком-команда Минцифры запустила проект, где рассказывает о первых действиях при обесточиваниях. Вышло уже три выпуска:
- 1) Почему не работает мобильная связь во время обесточивания?
- 2) Что влияет на качество связи: базовая станция и ее разновидности?
- 3) Что такое национальный роуминг и как его настроить?
Ранее сообщалось о том, что по всей Украине фиксируют перебои мобильной связи. Неисправности возникают во время массового перехода на мобильный интернет. В Министерстве цифровой трансформации ответили, что влияет на Сеть.
Как сообщал Главред, атаки страны-агрессора России на энергетические объекты Украины значительно ухудшили ситуацию во всей системе, настолько "плачевного" состояния не было даже в 2022 и 2023 годах.
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Что такое PON
Технология пассивных оптических сетей (от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть). Распределительная сеть доступа PON основана на древовидной волоконно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями (т.н. сплиттерами) на узлах, представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов, пишет Википедия.
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