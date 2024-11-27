Интернет будет при долгих отключениях: как подключить Wi-Fi без электроэнергии

В Минцифры запустили проект, где рассказывают о первых действиях при обесточиваниях.

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Как подключить Wi-Fi без электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay/fancycrave1

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При отключениях интернет будет работать на технологии xPON

В Минцифры назвали алгоритм действий при обесточиваниях

Домашний интернет будет работать даже при долговременном обесточивании, если провайдер перешел на технологию xPON.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

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"Домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу во время обесточиваний. Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к повербанку - и будете с нормальным интернетом", — написал он.

Федоров отметил, что самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме — карта интернета во время обесточиваний, которую запустили год назад совместно с "ЛУН Мисто".

В случае, если в доме xPON нет - найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и прочее есть на карте.

По словам вице-премьер-министра Украины, для мобильного интернета универсального решения типа xPON нет.

"Мы работаем с операторами, чтобы они продолжали предоставлять связь во время обесточиваний. Однако для этого нужна вовлеченность пользователей", — указал он.

Добавим, что телеком-команда Минцифры запустила проект, где рассказывает о первых действиях при обесточиваниях. Вышло уже три выпуска:

1) Почему не работает мобильная связь во время обесточивания?

2) Что влияет на качество связи: базовая станция и ее разновидности?

3) Что такое национальный роуминг и как его настроить?

Ранее сообщалось о том, что по всей Украине фиксируют перебои мобильной связи. Неисправности возникают во время массового перехода на мобильный интернет. В Министерстве цифровой трансформации ответили, что влияет на Сеть.

Как сообщал Главред, атаки страны-агрессора России на энергетические объекты Украины значительно ухудшили ситуацию во всей системе, настолько "плачевного" состояния не было даже в 2022 и 2023 годах.

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Что такое PON Технология пассивных оптических сетей (от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть). Распределительная сеть доступа PON основана на древовидной волоконно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями (т.н. сплиттерами) на узлах, представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов, пишет Википедия.



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