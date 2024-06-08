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По всей Украине фиксируют перебои мобильной связи: в Минцифры назвали причину

Анна Косик
8 июня 2024, 04:07
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Неисправности возникают во время массового перехода на мобильный интернет. В Министерстве цифровой трансформации ответили, что влияет на сеть.
Вышка связи, мобильная связь
У украинцев массовые перебои в мобильной связи / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Украинцы последние дни жалуются на плохую работу мобильной связи. Директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик рассказал, что подобные эти неисправности спровоцированы переходом на мобильный интернет большого количества абонентов.

В эфире телемарафона он отметил, что в результате этого, резко возрастает нагрузка на сети мобильных операторов и то ли полностью исчезает, то ли иногда ухудшается связь.

"В Украине сеть построена таким образом, что большинство пользователей используют доступ к интернету через фиксированную сеть, остальные через мобильную связь. При этом 80% использования трафика происходит именно через фиксированную wifi сеть", - пояснил представитель Минцифры.

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По словам Мацика, особенно активно украинцы переходят на сотовые данные во время отключений электроэнергии. Это усиливает нагрузку на вышки мобильных операторов и они просто не справляются с таким скачком количества пользователей.

В Министерстве цифровой трансформации объясняют, что у всех операторов есть также и частотный ресурс, который имеет ограничения. А от этого зависит пропускная способность сети. Увеличить ограничения - задача не из простых.

Поэтому в ведомстве видят пока единственный выход для улучшения связи. Украинцы могут самостоятельно обеспечить себе стабильную работу сети, обратившись к провайдерам с запросом на подключение технологии xPON, то есть оптических коммуникаций. Тогда у пользователей даже во время отключений электроэнергии будет возможность пользоваться интернетом, что несколько разгрузит сеть связи.

Кто такой Юрий Мацик?

Юрий Мацик - директор департамента развития цифровой инфраструктуры Министерства цифровой трансформации Украины. Управленец с опытом управления коллективами, эксперт в решении кризисных ситуаций.

Отключение электроэнергии по Украине - что известно

Ранее стало известно, что в Украине 8 июня будут действовать графики отключения света во всех регионах. Однако времени со светом теперь станет больше, ситуация в энергосистеме улучшится.

Напомним, что страна-агрессор Россия изменила тактику ударов по энергетике Украины, в стране отключения света. Враг атакует тепловые и гидроэлектростанции ракетами, а по системе электропередачи бьет БПЛА.
Атаки страны-агрессора России на энергетические объекты Украины значительно ухудшили ситуацию во всей системе, настолько "плачевного" состояния не было даже в 2022 и 2023 годах.

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мобильная связь Министерство цифровой трансформации
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