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Постоянные отключения или полный блэкаут: власть готовится к сложной ситуации

Анна Косик
7 июня 2024, 03:35
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В украинской энергетике сложилась самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения. Враг хочет устроить очередной блэкаут.
Затемнение, лампа
Энергосистема Украины в критическом состоянии из-за обстрелов оккупантов / Коллаж: Главред, фото: flickr

Атаки страны-агрессора России на энергетические объекты Украины значительно ухудшили ситуацию во всей системе, настолько "плачевного" состояния не было даже в 2022 и 2023 годах. Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, Россия сосредотачивает удары на маневровых мощностях.

Сейчас наибольшие разрушения, по словам Галущенко, зафиксированы на объектах тепловой и гидрогенерации, также повреждены объекты системы передачи, говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

"Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - рассказал министр.

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В нынешних условиях базовой для Украины остается атомная генерация. Однако и здесь удары оккупантов ставят под угрозу ядерную и радиационную безопасность Украины. Несмотря на это, энергетики продолжают усиленную подготовку к зиме, чтобы планы врага не оправдались и украинцы не остались в тотальной темноте.

"Цель врага - полный блэкаут. Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача - защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций", - подчеркнул Галущенко.

Что такое Министерство энергетики?

Министерство энергетики Украины обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем, нефтегазовом и нефтегазоперерабатывающих комплексах; формирование и реализацию государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) и в сфере надзора (контроля) в сфере электроэнергетики; формирование государственной политики в сфере электроэнергетики

Отключение электроэнергии в Украине - что известно

Ранее сообщали, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Напомним, в июле этого года прогнозируют ухудшение ситуации с электроэнергией - света может не быть по 10 часов подряд.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что последствия атак страны-агрессора России по украинской энергетике долгосрочные, из-за чего экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни украинцев в последующие годы.

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