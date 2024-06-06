УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Алёна Воронина
6 июня 2024, 11:38
232
Покрыть потребление электроэнергии в нашей стране будет трудно, ведь на электростанциях еще будут продолжаться восстановительные работы.
Свет, отключения света, электроенергия, электросеть
В "Укрэнерго" рассказали, когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает "Суспільне". В компании объяснили, что покрыть потребление электроэнергии, которое может вырасти из-за жары, будет трудно, ведь всё еще будут продолжаться восстановительные работы на тепловых и гидроэлектростанциях, которые были повреждены из-за массированных ударов страны-агрессора России.

Еще одна причина, почему трудно будет покрыть потребление электроэнергии, заключается в том, что летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку.

видео дня

"К тому же летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой", - добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме 6 июня

По сообщению "Укрэнерго", в энергосистеме Украины в четверг, 6 июня, дефицит в течение суток, поэтому лимиты потребления действуют с 00:00 до 24:00.

"Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей... Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - отметили в компании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что непогода обесточила более 100 населенных пунктов в 5 областях - Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в "Укрэнерго" рассказали о дефиците и сказали, как будут действовать графики отключения света 6 июня. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений для населения и промышленности, чтобы соблюсти лимиты потребления электроэнергии.

Также ранее сообщалось, что в одном из крупных городов отключения света будут более длительными. В Киеве отключения света продолжаются дольше, чем в остальных крупных городах и регионах, отметил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Он объяснил, что это прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

Напомним, вечером 5 июня вводились аварийные отключения электроэнергии - 12 областей были без света.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Работино оказалось в "серой зоне": военные ВСУ рассказали о нехватке оружия

Работино оказалось в "серой зоне": военные ВСУ рассказали о нехватке оружия

12:28 Украина
"Сатурн" больше не поплывет: в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксир

"Сатурн" больше не поплывет: в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксир

11:50 Украина
Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

11:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не волшебная история : Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова 39336

"Не волшебная история": Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды 3799

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию 3229

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта 2231

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

Последние новости

13:00

На фоне онкологии: инсайдеры рассказали, как изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

12:49

"Ответ будет очень конкретный": НАТО на пороге серьезной эскалации - Глоба

12:42

Как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд: какую ошибку мы часто делаемВидео

12:28

Работино оказалось в "серой зоне": военные ВСУ рассказали о нехватке оружия

12:12

"Путин свою колоду козырей исчерпал": Жданов сказал, почему Запад разрешил бить по РФ

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – ЖдановРоссия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов
12:09

Именно сегодня: семья покойной Анастасии Заворотнюк обратилась с важной просьбой

11:50

"Сатурн" больше не поплывет: в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксирВидео

11:44

Девушка эпично вычислила парня-изменщика - видео набрало почти 200 тысяч лайковВидео

11:38

Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Реклама
11:31

Доходы РФ от нефти взлетели: в СМИ раскрыли, как Кремль "адаптировался" к санкциям

11:13

Армия РФ выходит из Харьковской области: ВСУ разбили полк российских оккупантов

11:12

Развод Алсу и Абрамова: стало известно, что сделал муж певицы

10:52

Жена удивила мужа задорным завтраком: в Сети едва сдерживают слезы от смеха

10:36

Китайский гороскоп на завтра 7 июня: Тиграм - мощные изменения, Свиньям - разрыв отношений

10:31

РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине: вспыхнули масштабные пожарыФотоВидео

10:31

"Морской удар, все метко": бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно

10:27

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 2 лучших способа

10:26

Церковный праздник 7 июня: почему в этот день стоит надеть золотые украшения

09:57

На Днепропетровщине дрон РФ попал в рейсовый автобус: деталиФото

09:54

"Служу украинскому народу": Сергей Жадан вступил в ВСУ и показал первые кадры

Реклама
09:40

РФ ударила дронами по автобусу с пассажирами и объекту инфраструктуры: что известноФото

09:29

Гороскоп на завтра 7 июня: Овнам - смущающие слова, у Стрельцов все развалится

09:01

"Ну прям Киркоров": сын Анастасии Стоцкой стал копией путиниста - редкий кадр

08:59

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым: 4 жертвы и десятки раненых

08:58

Украина страдает от обстрелов РФ из-за нерешительности США: аналитики объяснили угрозы

08:45

Без открывалки и зажигалки: как легко открыть бутылкуВидео

08:41

Мужчина ловил рыбу и поймал более 4 млн гривен: как ему это удалось

08:36

Argentem Creek Partners осуществляет фальсификацию документов для блокирования Одесского зернового терминала - СМИ

08:29

Почему жители Киева сидят без света дольше, чем другие регионы: в Yasno раскрыли проблемы

08:27

Украина требует от США активизировать подготовку пилотов ВСУ на F-16 - Politico

08:10

Лишать или не лишать миллионы украинских граждан за рубежом украинского гражданства?мнение

08:07

Мурат Налчаджиоглу огорошил заявлением после расставания со своей девушкой - детали

07:44

Оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении — Генштаб

06:59

Дроны дважды атаковали единственный действующий НПЗ в Ростовской области: вспыхнул пожарВидео

06:30

Будут неприятности: 4 знака зодиака, которых счастливчиками в июне точно не назовешьВидео

06:10

Россияне на низком старте: что ждет оккупантовмнение

05:55

Весь график красный: Украину накрыла невероятно затяжная магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву O

04:50

Вкусный и освежающий: как сделать квас из хлеба - рецепт, который приятно удивитВидео

04:14

Почему запрещено ставить комнатные растения в спальню: ответ удивит

Реклама
03:30

"Ударим по РФ на глубину 80 км": Россия вынуждена оттягивать резервы от границы - Жданов

03:00

В штурм пойдут десятки тысяч солдат: РФ готовится к летнему наступлению - Defence Express

02:39

Шикарная клумба без хлопот: садовод назвала топ 10 цветов-самосевокВидео

02:00

Покоя ему не будет: российский продюсер "зарыл" внука Аллы Пугачевой

01:30

Есть еще порох: 61-летней Деми Мур приписывают роман с молодой поп-звездой - СМИ

01:00

РФ угрожает французским инструкторам в Украине: Париж готовит ответ

00:03

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

00:00

'Скала' Джонсон прокомментировал съемку в одном голливудском кино с Усиком

05 июня, среда
22:58

Байден не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины: в США разъяснили позицию президента

22:41

"Шторм… ATACMS": Путин позорно запутался в наименованиях западных ракетВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять