Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Покрыть потребление электроэнергии в нашей стране будет трудно, ведь на электростанциях еще будут продолжаться восстановительные работы.

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В "Укрэнерго" рассказали, когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает "Суспільне". В компании объяснили, что покрыть потребление электроэнергии, которое может вырасти из-за жары, будет трудно, ведь всё еще будут продолжаться восстановительные работы на тепловых и гидроэлектростанциях, которые были повреждены из-за массированных ударов страны-агрессора России.

Еще одна причина, почему трудно будет покрыть потребление электроэнергии, заключается в том, что летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку.

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"К тому же летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой", - добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме 6 июня

По сообщению "Укрэнерго", в энергосистеме Украины в четверг, 6 июня, дефицит в течение суток, поэтому лимиты потребления действуют с 00:00 до 24:00.

"Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей... Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - отметили в компании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что непогода обесточила более 100 населенных пунктов в 5 областях - Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в "Укрэнерго" рассказали о дефиците и сказали, как будут действовать графики отключения света 6 июня. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений для населения и промышленности, чтобы соблюсти лимиты потребления электроэнергии.

Также ранее сообщалось, что в одном из крупных городов отключения света будут более длительными. В Киеве отключения света продолжаются дольше, чем в остальных крупных городах и регионах, отметил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Он объяснил, что это прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

Напомним, вечером 5 июня вводились аварийные отключения электроэнергии - 12 областей были без света.

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