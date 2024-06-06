На Днепропетровщине дрон РФ попал в рейсовый автобус: детали

Пострадали люди, которые находились внутри транспортного средства.

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На Днепропетровщине дрон РФ попал в рейсовый автобус/ коллаж: Главред, фото: Telegram Днепропетровская ОГА

Российские оккупанты атаковали дронами Никополь в Днепропетровской области. Во время атаки вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, в результате чего вспыхнул пожар.

Пострадали люди, которые находились в автобусе - женщина и трое мужчин. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он рассказал, что пострадали мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина, которые на момент попадания были внутри транспортного средства.

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"Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали люди, которые находились внутри", - говорится в сообщении.

Глава ОГА сообщил, что из-за атаки российских захватчиков в городе также повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, уничтожен гараж. Также повреждены газопроводы и линии электропередачи.

Лысак отметил, что по Никопольщине захватчики проводили атаки артиллерией и дронами-камикадзе. Кроме Никополя, под удар оккупантов также попали Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Утром 5 июня сообщалось, что РФ ударила по Украине десятками дронов - есть "прилет" в промышленный объект. Российские захватчики запускали дроны из районов города Курск в РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Также 5 июня сообщалось, что РФ ударила ракетой по Одесской области - разрушен отель в курортном поселке. Российские оккупанты атаковали ракетой отель в Белгород-Днестровском районе области.

Напомним, российская оккупационная армия начала массово применять "Искандеры" по городам Украины. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что это за ракеты, чем они опасны и сколько еще их может быть в России.

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