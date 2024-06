Украина страдает от обстрелов РФ из-за нерешительности США: аналитики объяснили угрозы

В отчете американского Института изучения войны аналитики сообщили, что публичные заявления американских чиновников о возможности нанесения ударов американским оружием по территории РФ остаются нечеткими, а это позволяет россиянам продолжать обстреливать украинские города с самолетов.

Аналитики уточнили, что российские войска продолжали осуществлять интенсивные бомбардировки Украины 5 июня в основном из российского воздушного пространства.

"Нынешнее отсутствие ясности в американских ограничениях на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России, как правило, нивелирует возможность заставить Россию самоустраниться от нанесения таких ударов по украинской территории из российского воздушного пространства", - сообщили в ISW.

Также в институте изучения войны подчеркнули, что публичные сообщения официальных лиц о политике США остаются нечеткими. В частности, спикер по национальной безопасности США Джон Кирби заявил во время пресс-конференции 4 июня, что "никогда не было ограничений для украинцев сбивать вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве". В то же время он уточнил, что украинские силы могут сбивать российские самолеты в российском воздушном пространстве, если они "представляют непосредственную угрозу" для Украины.

"Остается непонятным, какова официальная политика США относительно того, какие российские самолеты представляют "непосредственную угрозу" для Украины, а заявления Кирби не прояснили, как администрация США относится к этому вопросу", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.