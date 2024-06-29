Мощный удар на юге: Силы обороны "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

Нанесены результативные удары по местам дислокации российских оккупантов и их тылам.

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ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

За минувшие сутки подразделения Сил обороны юга нанесли результативные удары по местам дислокации российских оккупантов и их тылам.

В течение суток было уничтожено 65 оккупантов, а также ликвидировано более 30 единиц военной техники РФ, говорится в сообщении Сил обороны юга.

Кроме того, украинские защитники уничтожили склад материально-технического обеспечения, 5 полевых пунктов боеснабжения, пункт управления БпЛА, 10 блиндажей и 3 наблюдательных пункта.

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Уничтоженная техника российских оккупантов:

10 единиц авто-бронетехники;

6 пушек;

1 миномет;

1 танк;

3 БпЛА;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

5 лодок;

1 ретранслятор "Азарт";

1 камера видеонаблюдения;

1 антенна спутниковой связи;

1 радиолокационная станция.

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Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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