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Мощный удар на юге: Силы обороны "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

Алексей Тесля
29 июня 2024, 17:57
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Нанесены результативные удары по местам дислокации российских оккупантов и их тылам.
ВСУ,
ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

За минувшие сутки подразделения Сил обороны юга нанесли результативные удары по местам дислокации российских оккупантов и их тылам.

В течение суток было уничтожено 65 оккупантов, а также ликвидировано более 30 единиц военной техники РФ, говорится в сообщении Сил обороны юга.

Кроме того, украинские защитники уничтожили склад материально-технического обеспечения, 5 полевых пунктов боеснабжения, пункт управления БпЛА, 10 блиндажей и 3 наблюдательных пункта.

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Уничтоженная техника российских оккупантов:

  • 10 единиц авто-бронетехники;
  • 6 пушек;
  • 1 миномет;
  • 1 танк;
  • 3 БпЛА;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 5 лодок;
  • 1 ретранслятор "Азарт";
  • 1 камера видеонаблюдения;
  • 1 антенна спутниковой связи;
  • 1 радиолокационная станция.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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/ Главред

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