Армия РФ сунет на 5 направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали об авианалетах

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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ВСУ сдерживают оккупантов в Часовом Яру / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские защитники отражают пять российских атак возле Часового Яра.

По данным пресс-службы Генштаба ВСУ известно, что российские оккупанты действуют при поддержке авиации и сбрасывают управляемые авиабомбы.

"На Покровском направлении сейчас продолжается десять боестолкновений возле Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки - здесь противник также применяет авиацию - бомбил пятью КАБами Евгеновку и Волчье. На Купянском направлении российские захватчики продолжают атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки", - сообщили военные. видео дня

Также продолжаются бои на Кураховском направлении, еще один возле Константиновки на Временском направлении.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Наступление России: ситуация на фронте

Напомним, что после затишья оккупанты начали резко сунуть на Торецком направлении. На фронте с начала суток произошло уже 86 боевых столкновений. После длительного затишья российские войска активизировались. Украинские воины мужественно отражают атаки врага.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о провальном наступлении РФ на Харьковщине. Наступление России на Харьковщине стало очередной ошибкой для российского лидера Владимира Путина. Благодаря мужеству украинских защитников удалось отбить атаки и удержать позиции.

Военный Юрий Федоренко рассказал, как ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине. Силы обороны значительно сорвали планы противника как относительно присутствия в Харьковской области, так и возможности перехода линии государственной границы в другом месте.

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