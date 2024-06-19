Отправка войск Эстонии в Украину: посол сделала неожиданное заявление

В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку своих военных в Украину.

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Эстония готова отправить свои войска в Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 4 отдельная танковая бригада

Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявил, что правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину. Для Таллинна это на "красная линия".

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного", - заявила она в интервью РБК-Украина.

Посол добавила, что Эстония готовила украинских инструкторов в стране.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Войска НАТО в Украине: что известно

Напомним, что Макрон готовит громкое заявление и раскрыл, что будут делать войска Франции в Украине. Кроме этого Франция направит ВСУ новый пакет военной помощи. Макрон стремится быть европейским политическим лидером и использовать это в будущей политической карьере, считают аналитики.

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Олаф Шольц резко высказался об отправке войск в Украину. Шольц четко дал понять, что такие действия, по его мнению, могут привести к эскалации на фронте, чего он опасается. Он акцентировал внимание на том, что ни в коем случае не будет отправлять в Украину немецких солдат.

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