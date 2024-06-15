Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон пока не рассматривает отправку своих военных или солдат НАТО в Украину. Об этом он сказал в интервью газете La Repubblica.
На вопрос журналистов издания относительно отправки иностранных солдат в Украину, он ответил - "Нет".
Кроме того, по мнению британского премьера, принятое на саммите Группы семи в Италии решение об использовании прибыли от замороженных активов России на нужды Украины стало демонстрацией того, что "G7 готова на все".
Сунак подчеркнул, что нужно наращивать инвестиции в оборону, "потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия".
Премьер-министр Британии также высказался и по поводу применения западного оружия против целей на территории РФ. По его словам, ракеты должны использоваться "с соблюдением международных гуманитарных законов".
Кто такой Риши Сунак?
Риши Сунак - британский политик, председатель Консервативной партии с 24 октября 2022 года, премьер-министр Великобритании с 25 октября 2022 года. Он стал первым цветным премьер-министром в Соединенном Королевстве, а также самым молодым с 1812 года.
12 января 2024 года Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Перед визитом было анансовано, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025. Также, во время визита глава правительства Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое соглашение по безопасности, пишет Википедия.
Отправка войск НАТО в Украину - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также прокомментировал вероятность отправки польских военных в Украину.
В свою очередь, НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией поэтому не может отправлять свои военные формирования в Украину и сбивать ракеты над ее регионами.
Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько заявлений относительно возможной отправки иностранных войск в Украину, чем вызвал раздражение Вашингтона - там опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с Россией.
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