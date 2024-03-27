Заявления Макрона об отправке войск в Украину разозлили Вашингтон - Bloomberg

Намеки Макрона были сделаны для того, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься, но эти слова могли иметь противоположный эффект.

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Эммануэль Макрон разозлил Вашингтон своими словами об отправке войск НАТО в Украину / Коллаж: Главред, фото: defense.gouv.fr, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько заявлений относительно возможной отправки иностранных войск в Украину, чем вызвал раздражение Вашингтона - там опасаются, что такой шаг может привести столкновению с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями между союзниками.

Собеседник агентства заявил, что намеки Макрона были сделаны для того, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься, но эти слова могли иметь противоположный эффект.

Другие чиновники сказали, что комментарии Макрона были не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, поскольку несколько стран уже негласно разместили определенный контингент в Украине.

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Отмечается также, что у Макрона есть не только критики, но и сторонники. Источник агентства рассказал, что некоторые премьер-министры стран ЕС ожидают от Макрона лидерства, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России.

При этом Bloomberg отмечает, что критики французского президента говорят, что он больше говорит, чем действует. В частности, в прошлом месяце Макрон заявил, что поддерживает чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС, однако Франция до сих пор не объявила о своем финансовом вкладе в нее.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхар не исключает, что французские войска будут отправлены в Украину. Он подчеркнул, что стране-агрессору России не следует ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставками оружия.

Отправка войск союзников в Украину Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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