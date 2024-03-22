"Пойти на риск": начальник Генштаба ВС Франции не исключает отправки войск в Украину

России не следует ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставками оружия, заявил Тьерри Буркхар.

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Генерал Франции не исключает отправки войск НАТО в Украину / Коллаж: Главред, фото: defense.gouv.fr

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхар не исключает, что французские войска будут отправлены в Украину.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину с расчетом на то, что западные страны никогда не отправят свои войска на помощь Киеву и будут лишь поставлять оружие, передает газета Barron’s.

Буркхар подчеркнул, что стране-агрессору России не следует ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставками оружия.

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Генерал уверен, что Запад должен показать хозяину Кремля, что он не сможет и дальше следовать этой логике, так как "эта идея неправильная".

"Война в Украине беспокоит нас, потому что мы вовлечены в ее последствия. Поэтому европейцы должны быть способны пойти на риск, чтобы обеспечить безопасность Европы в предстоящее десятилетие", — сказал Буркхар.

Также начальник штаба вооруженных сил Франции назвал условие окончания войны в Украине.

"Война закончится, когда Россия прекратит нападать", - сказал Буркхар.

Как отмечают журналисты, заявление Буркхара прозвучало на фоне недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину.

Кто такой Тьерри Буркхар Тьерри Буркхар (Thierry Burkhard) — французский генерал, начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции. Окончил Сен-Сир (выпуск имени Свободной Франции), затем Пехотную школу в Монпелье. В 1989 году начал службу во 2-м парашютном полку Иностранного легиона в Кальви, где командовал подразделением коммандос и в 1992 году получил звание капитана. К 1996 году стал командиром роты с опытом действий в Гвиане, Ираке, бывшей Югославии, Чаде и Габоне. В 2000 году получил под своё командование батальон 4-го учебного полка Легиона, пишет Википедия. В 2008—2010 годах занимал должность начальника штаба 13-й полубригады Иностранного легиона в Джибути. В 2010—2013 годах отвечал за связи с общественностью в Главном штабе Вооружённых сил, в 2013—2015 годах состоял военным советником Национального центра по борьбе с терроризмом при администрации президента Франции, с 2015 года служил в Центре планирования и проведения операций Главного штаба Вооружённых сил Франции.

31 августа 2018 года Буркхар назначен инспектором сухопутных войск, в 2019 году — начальником Главного штаба сухопутных войск. За годы военной карьеры выполнял различные задачи в Кот-д'Ивуаре и Афганистане. 22 июля 2021 года назначен начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции после отставки генерала Лекуантра. Первой задачей Буркхара в новой должности стало осуществление объявленного сокращения французского военного присутствия в зоне Сахеля, где насчитывалось около 5000 французских военнослужащих. 15 августа 2021 года началась операция Agapan по эвакуации из Афганистана французских граждан ввиду наступления группировки "Талибан". 15 августа 2022 года французские войска были полностью выведены из Мали, при этом ещё в июле Буркахр заявил, что антифранцузские и антизападные настроения в этой стране стали реальностью.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

20 марта Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск НАТО в Украину.

"Я считаю важным, чтобы наша молодежь понимала, что такое конфликт в Украине", — отметил президент Франции.

Он добавил, что война продолжается в "1500 км от наших границ, это очень мало".

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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