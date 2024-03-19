Украина не сдержит РФ до 2027 года: журналист предвидит появление армии Франции

Публицист отметил, что ранее Франция подписала с Украиной и Молдовой гарантии безопасности.

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Макрон введет войска в Украину, считает Сотник / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украина не сможет сдержать Россию до 2027 году, так как в отличие от ВСУ у противника есть преимущество в мобилизационном ресурсе. НАТО придется вступить в войну с Россией, считает редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Во время чата на Главреде публицист объяснил, что Макрон анонсировал возможное размещение войск Франции в Украине при попытке России захватить Одессу из-за подписанных гарантий безопасности с Украиной и Молдовой.

Сам Макрон, досиживая последний президентский срок, будет действовать уже как политик исторического масштаба. Поэтому в Одессе появятся подразделения французских войск, считает эксперт.

"Макрон подписал договор о гарантиях безопасности с Украиной, а также и с Молдовой. Он прекрасно понимает, что путь для захвата Молдовы у Путина лежит через Одессу. Поэтому именно там, в Одессе, будут расквартированы французские военнослужащие. Как только начнётся столкновение, мы сразу увидим повышение градуса, и НАТО вступит в войну с Россией", - уверен Сотник.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

При этом, по мнению Сотника, Украина не сможет до 2027 года сдерживать Россию, просто потому что сейчас будет огромное "мясное цунами".

"Путин наберёт очень много "мяса", у него большой двуногий потенциал. Я, конечно, понимаю, что у Украины тоже есть ещё миллионов пять человек, которых можно мобилизовать. Но – у Путина больше", - согласился эксперт.

Войска НАТО в Украине

Еще в феврале французский лидер Эммануель Макрон сделал заявление по поводу размещения в Украине войск НАТО. В разговоре с союзниками он подчеркнул, что Запад "сделает все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну".

Затем Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу. Французских парламентариев также обеспокоили слова президента о том, что у помощи Украине "больше не существует никаких красных линий".

Идею Макрона уже поддержала Польша . В частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

Кроме того, отправкой войск в Украину заинтересовались Литва и Эстония.

"Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы располагаем", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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