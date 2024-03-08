Макрон назвал условие ввода войск: в ОП сказали, может ли НАТО воевать в Украине

Эммануэль Макрон назвал сценарий, который может стать причиной отправки войск.

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Михаил Подоляк прокомментировал инициативу Эммануэля Макрона / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre, Facebook М.Подоляка

Отправка западных войск в Украину будет возможна, если российские оккупанты прорвутся в сторону Киева или Одессы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Такое заявление французский лидер сделал на встрече с парламентскими партиями, пишет издание L'Independant со ссылкой на представителя коммунистической партии Фабьена Русселя, который принимал участие во встрече.

В то же время представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла утверждает, что "нет никаких ограничений и красных линий".

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Руссель также уточнил, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", - отметил французский политик.

Что говорят в Офисе президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность размещения в Украине войск союзников, о чем ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Дискуссия относительно потенциального размещения в будущем западных войск в Украине свидетельствует о том, что консервативная Европа осознает риски войны при условии победы в войне диктатора Владимира Путина, подчеркнул он в эфире 24 канала.

Представитель ОП говорит о том, что западные представители готовы переходить на другой уровень дискуссий, что свидетельствует о вероятном скором принятии соответствующих решений.

При этом он пояснил, что в итоге Украина получит тренинговые, консультативные, логистические миссии на своей территории.

"Это будет очень важно для нас, потому что, с одной стороны, больше будет интегрировать нас в общую систему безопасности Европы. То есть мы станем неотъемлемой частью в полном смысле этого слова, и тогда будет формализация наших отношений с НАТО", — отметил собеседник.

Вместе с тем он считает, что эта тенденция делает проще дискуссию о необходимости предоставить Украине все оружие на поле боя, а не для хранения на складах. На встрече французского и украинского президентов должны более детально обсудить эти вопросы, добавил Подоляк.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее сообщалось о том, что Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины. В рамках маневров Альянса весной 2025 года Франция увеличит контингент своих войск в Румынии до 4 тысяч солдат и 50 танков. Дополнительно в страну перебросят еще 37 танков Leclerc.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, ято войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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