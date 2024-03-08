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Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины

Яна Ставская
8 марта 2024, 05:00
Также Париж перебросит в Восточную Европу дополнительные танки.
Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины
Франция перебрасывает свои войска поближе к Украине / Коллаж Главреда, фото: nato.int, president.gov.ua

В рамках маневров Альянса весной 2025 года Франция увеличит контингент своих войск в Румынии до 4 тысяч солдат и 50 танков. Дополнительно в страну перебросят еще 37 танков Leclerc, отмечает Defense Express.

Сейчас в Румынии размещено 750 бойцов, в распоряжении которых находится 13 танков Leclerc.

Кроме того, французский контингент имеет определенное количество САУ CAESAR и реактивных систем M270 LRU, бронемашин VBCI и VAB в инженерной версии и другое сопутствующее вооружение и оборудование.

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Для проведения учений-2025 нужно еще будет внести изменения в румынское законодательство, которое сейчас ограничивает проведение столь масштабных международных военных мероприятий на территории страны. На это у румынских законодателей есть около года.

На данный момент на базе в румынском селе Чинку полным ходом идет строительство, поскольку необходимо подготовить всю нужную инфраструктуру для приема большого количества солдат и техники, объясняют эксперты.

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась

Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

"Красных линий больше нет"

Французский президент Эммануель Макрон во время встречи с лидерами партий заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий". Это, по данным Le Monde, политиков обеспокоило.

Французский политик - представитель Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель - на фоне встречи с Макроном добавил, что позиция Франции в отношении Украины "изменилась".

"Красных линий больше нет, ограничений больше нет", - сказал Руссель.

Как рассказала глава французской Партии Зеленых Марин Тонделье, глава государства пояснил, что "поскольку мы сталкиваемся с Владимиром Путиным, который, очевидно, не имеет никаких ограничений", "устанавливать ограничения самим", "интернализировать ограничения" означало бы "дать ему сравнительное предпочтение". Она также сказала, что "чрезвычайно тревожно видеть, как президент Франции объясняет кому-то, у кого есть ядерное оружие, которое мы сами имеем, что мы должны показать, что у нас нет никаких ограничений".

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НАТО Румыния Франция Эммануэль Макрон новости Франции
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