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Британия дает больше $400 млн на дроны для ВСУ: Шаппс объявил о пакете помощи

Яна Ставская
7 марта 2024, 22:25
Британия призывает другие страны Запада присоединиться к "дронной" инициативе.
Британия дает больше $400 млн на дроны для ВСУ: Шаппс объявил о пакете помощи
Дроны будут поставлять ВСУ из-под конвейера / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в четверг, 7 марта, объявил о выделении пакета помощи в виде 325 млн фунтов стерлингов, или около 416 млн долларов на закупку новейших дронов для ВСУ, говорится в сообщении ведомства.

Пакетом предусмотрено производство более 10 тысяч дронов для украинской армии. Новые БПЛА обещают поставить Украине в течение 2024 года.

Большинство заказанных дронов будут FPV дронами-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.

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Британия призвала партнеров присоединиться к инициативе.

"Я усиливаю наше обязательство вооружить Украину новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании - прямо с заводов на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", - заявил Шаппс.

Он подчеркнул, что украинские военные уже "с беспрецедентной эффективностью используют подаренное Великобританией оружие, что помогло уничтожить почти 30% Черноморского флота России".

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Дроны для ВСУ

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре ВСУ отдельный род сил беспилотных систем. В своем вечернем обращении он подчеркнул важность применения беспилотных систем в поле боя.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что Украина в нынешнем году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить удары по глубинке страны-агрессора России, и уже есть как минимум 10 компаний, которые производят дроны, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, по его словам, украинские производители уже достигли равенства со страной-агрессором Россией по количеству дальних дронов-камикадзе.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заметил, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день.

"Сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий и гораздо больше", — сказал главком ВСУ.

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