Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ

Обеспечением реализации этого поручения должны будут заняться Кабмин и Генштаб.

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Банковая пошла навстречу "беспилотным" технологиям в армии / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook В. Зеленский, АрмияInform

Президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре ВСУ отдельный род сил беспилотных систем, говорится в указе за 6 февраля.

Утверждается, что решение касается "наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению".

"Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - сообщается в указе.

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Результаты проработки должны быть внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Дроны ВСУ изменили ситуацию в Черном море"

В своем вечернем обращении Зеленский подчеркнул важность применения беспилотных систем в поле боя.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, речь идет о создании специальных штатных должностей под работу с дронами, специальных подразделений, эффективной тренировки, систематизации опыта, постоянном масштабировании производств и т.д. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО.

"Продолжаем перезагрузку государственной системы - тех ее элементов, которые нужны, чтобы Украина достигла своих целей. Совершенно справедливых целей. Украина может победить. Должен победить", - подчеркнул Зеленский.

Ранее на этом настаивал Залужный

В своей новой статье главком отметил быстрое развитие вооружения и военной техники. Генерал не исключал необходимости изменить стратегию на фронте.

Стратегия зависит от развития вооружения и военной техники, подчеркнул Залужный. В настоящее время в войне между Украиной и РФ акцент сдвинулся на беспилотники, которые стороны активно применяют для ударов.

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