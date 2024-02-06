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Россия против НАТО: в The Telegraph отбросили "апокалиптический" сценарий войны

Яна Ставская
6 февраля 2024, 17:52
Россия скорее обанкротится, чем попытается начать войну со странами Запада, уверен эксперт.
Россия против НАТО: в The Telegraph отбросили
Силы РФ иссякнут уже через несколько лет / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Россия не сможет создать серьезную угрозу странам Запада, считает обозреватель The Telegraph Эндрю Лилико. Эксперт отметил, что для этого у РФ слишком слабая экономика, а население РФ "вдвое меньше", чем населения Германии и Франции вместе взятые.

В своей статье Лилико анализирует, определяет ли высокий ВВП отдельной страны ее большую военную мощь, и что это означает для России. Он выводит, что военные расходы ЕС все равно будут примерно в два раза выше российских, несмотря на то, что страна-агрессор тоже их увеличила до 6%.

Затем, по логике Лилико, следует, что России необходимо будет мобилизовать более чем на 40% больше уже имеющегося личного состава ВС РФ. Европейские войска уже сейчас насчитывают около 1,4 млн военнослужащих.

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"Таким образом, России понадобится около 2 миллионов военнослужащих для войны на истощение. Если предположить, что Россия будет нападать, и применить классическое эмпирическое правило, согласно которому атакующим силам необходимо преимущество 1,5:1 на театре военных действий, России понадобится около трех млн человек", - говорится в публикации.

В настоящее время в России имеется около 1,2 млн военнослужащих, но теоретически - около 2 млн резервистов.

"Если приведенный выше анализ верен, то в среднесрочной перспективе, даже если оставить в стороне любые "моральные" разногласия, чтобы иметь шанс против объединенного ЕС (и, таким образом, быть в состоянии угрожать Британии), России потребуется либо удвоить или утроить свои нынешние вооруженные силы, или примерно удвоить или утроить свои военные расходы по отношению к ВВП. Удвоение этих расходов по отношению к ВВП поставило бы его в диапазон 12-15%, как в поздний период Советского Союза - уровень, который привел советскую экономику к коллапсу в 1980-х годах. Троекратное увеличение было бы еще более разрушительным", - объясняет аналитик.

Повторное удвоение или утроение военных расходов в условиях имеющихся санкций приведет Россию к банкротству через несколько лет, считает Лилико.

Экономика России не позволит Путину создать серьезную угрозу для ЕС даже в среднесрочной перспективе, подытоживает эксперт.

Война России с НАТО

После провалившихся обещаний поддерживать Украину всем необходимом вооружением страны на Западе всерьез заговорили о возможном столкновении с Россией. Например, министр обороны Германии Борис Писториус утверждал, что война з РФ возможна уже через 5-8 лет.

В материале Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) говорится о том, что в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития событий. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии, которой и опасаются в Альянсе.

На фоне общей международной напряженности НАТО проведет в феврале масштабные военные учения "Стойкий защитник", в которых примут участие около 90 тыс. солдат.

Планируется, что это будут крупнейшие учения со времен окончания Холодной войны. Последние маневры НАТО, более масштабные, чем запланированные, произошли до распада Советского Союза - в 1988 году. Тогда было привлечено около 125 тыс. солдат.

Тем временем британский министр обороны Грант Шаппс предупредил, что Британия во главе с Соединенными Штатами "встанет на первый план, когда это будет необходимо" на защиту международного судоходства.

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