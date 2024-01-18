УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Альянс готовится к нападению РФ: НАТО планирует провести в феврале масштабные учения - Bild

Юлия Закрепа
18 января 2024, 19:55
Учения намерены организовать в Северной Норвегии, а другими планируемыми местами маневров называют Литву и Венгрию.
Альянс готовится к нападению РФ: НАТО планирует провести в феврале масштабные учения - Bild
НАТО проведет масштабные учения по сценарию нападения России на Альянс / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

НАТО намерен провести в феврале масштабные военные учения "стойкий защитник", в которых примут участие около 90 тыс. солдат.

Нападение России на территорию союзников, что приводит к применению статьи 5 договора НАТО. Согласно ей вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех, передает издание Bild.

На учениях, в частности, проверят оповещение и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил.

видео дня

Отмечается, что учения намерены организовать в Северной Норвегии, а другими планируемыми местами маневров называют Литву и Венгрию. Бундесвер предоставит 12 тыс. солдат, а также 3 тыс. транспортных средств и 30 самолетов. Британцы же предоставляют авианосец и несколько истребителей F-35, пишет издание.

Планируется, что это будут крупнейшие учения со времен окончания Холодной войны. Последние маневры НАТО, более масштабные, чем запланированные, произошли до распада Советского Союза - в 1988 году. Тогда было привлечено около 125 тыс. солдат.

Напомним, что Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО. Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, считает Шредер.

НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине. В НАТО объявили о содействии в закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса. Такое решение было принято после массированной воздушной атаки РФ по Украине.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО вторжение России Североатлантический альянс
Реклама

Главное за день

"Насильно не получится" - Данилов про призыв военнообязанных за границей

"Насильно не получится" - Данилов про призыв военнообязанных за границей

19:37 Украина
Будет настоящий потоп: в Украину идет внезапное потепление

Будет настоящий потоп: в Украину идет внезапное потепление

19:03 Синоптик
"Угроза существования Украины": Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны

"Угроза существования Украины": Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны

18:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:58

Невероятный успех и куча денег: 4 знакам зодиака круто повезет в 2024 году

20:27

У Путина еще 2,5 месяца для "победы", РФ нацелена на конкретные города - Маломуж

20:17

Как вернуть жену: психолог назвала 5 главных шагов

20:10

Еще одна страна в опасности: Путин может атаковать новые земли - экс-министр Германии

19:55

Альянс готовится к нападению РФ: НАТО планирует провести в феврале масштабные учения - Bild

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
19:37

"Насильно не получится" - Данилов про призыв военнообязанных за границей

19:34

Удар по нефтебазе в Санкт-Петербурге: в ГУР рассказали, откуда запускали дроны

19:33

Известного украинского стендапера избили во время концерта в ДнепреВидео

19:30

Лунный календарь 19 января 2024 года: от чего крайне важно отказаться в этот день

Реклама
19:20

Россияне похвастались "живучестью" танка, подбитого Bradley: кадры говорят об обратном

19:10

Как история с журналистами расколола обществомнение

19:03

Будет настоящий потоп: в Украину идет внезапное потепление

18:46

Устали и разочаровались, но планируют будущее: результаты опроса украинцев удивляют

18:46

"Угроза существования Украины": Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны

18:39

Как убрать перегар очень быстро: простые средства, о которых многие забывают

18:31

Популярный ведущий раскрыл очень личный секрет "черненькой из НеАнгелов"

18:16

"Изоляция России": у Зеленского раскрыли, что мешает Украине закончить войну с РФ

18:00

Француженки хранят рис и муку в морозилке первые три дня после покупки: в чем причина

17:56

Самый влиятельный стратегический союзник России разочарован "Кинжалами" - СМИ

17:46

Россияне собрали 160 тысяч солдат: в ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки

Реклама
17:45

Ситуация остается напряженной: Сырский побывал в воинских частях под Купянском

17:42

"Шахеды" далеко не летели: РФ применяет нетипичную тактику на юге

17:12

Будут ли еще сильные морозы в Украине: синоптик поделилась прогнозом

17:03

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

16:55

Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россиюмнение

16:51

Помощь ЕС Украине под угрозой: у Орбана отметились циничным заявлением

16:49

Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

16:46

К 95-летию со дня рождения классика современной кыргызской литературы - Чингиза Айтматова випущено издание "Чингіз Айтматов вибрані твори" разных жанров на украинском пресс-релиз

16:40

Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове: оккупанты уничтожили целый подъезд

16:32

Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

16:05

Только 2% людей смогут найти мяч среди панд: простой тест на проверку IQ

15:58

Ворвутся проблемы со здоровьем и беды: что нельзя делать 19 января

15:53

Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал лицо своего младшего сына

15:47

Байден пошел на компромисс в политике иммиграции, чтобы помочь Украине - WSJ

15:44

Мощная военная поддержка и визит в Украину: Зеленский поговорил с Макроном, детали

15:42

Украинцы получат повышенную субсидию на дрова до конца зимы: кто в списке

15:35

Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина

15:17

Умеров отменил визит во Францию: СМИ пишут об угрозе безопасности, в МО опровергают

15:14

"Мне скрывать нечего": Тищенко официально развелся и назвал причину

15:12

Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА - Данилов

Реклама
15:10

Держит ядерное оружие и флот: в Литве оценили угрозу провокаций РФ у стран Балтии

14:54

Огромные потери: офицер ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

14:52

Топ 5 самых живучих комнатных растений: могут долго быть без воды и не боятся тени

14:52

Кремль требует от Анны Асти отказаться от гражданства Украины и поддержать войну

14:20

Чрезвычайно тяжелые боевые условия: Гуменюк сообщила про оборону Крынок

14:13

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го: в Альянсе назвали причину

14:00

Налчаджиоглу признался, как его дочь от Лорак София ладит с новой любовницейВидео

13:51

Арестович выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

13:36

Новой CEO компании-поставщика бренда "VODA UA" назначена Екатерина Садовая новости компании

13:30

Две насущных потребности: Кулеба озвучил, что нужно Украине для отпора россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять