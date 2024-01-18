Альянс готовится к нападению РФ: НАТО планирует провести в феврале масштабные учения - Bild

Учения намерены организовать в Северной Норвегии, а другими планируемыми местами маневров называют Литву и Венгрию.

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НАТО проведет масштабные учения по сценарию нападения России на Альянс / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

НАТО намерен провести в феврале масштабные военные учения "стойкий защитник", в которых примут участие около 90 тыс. солдат.

Нападение России на территорию союзников, что приводит к применению статьи 5 договора НАТО. Согласно ей вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех, передает издание Bild.

На учениях, в частности, проверят оповещение и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил.

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Отмечается, что учения намерены организовать в Северной Норвегии, а другими планируемыми местами маневров называют Литву и Венгрию. Бундесвер предоставит 12 тыс. солдат, а также 3 тыс. транспортных средств и 30 самолетов. Британцы же предоставляют авианосец и несколько истребителей F-35, пишет издание.

Планируется, что это будут крупнейшие учения со времен окончания Холодной войны. Последние маневры НАТО, более масштабные, чем запланированные, произошли до распада Советского Союза - в 1988 году. Тогда было привлечено около 125 тыс. солдат.

Напомним, что Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО. Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, считает Шредер.

НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине. В НАТО объявили о содействии в закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса. Такое решение было принято после массированной воздушной атаки РФ по Украине.

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