'Руки чешутся ударить': РФ может атаковать страну НАТО во время войны с Украиной - Чалый

Путин может нанести удар по НАТО, чтобы поднять ставки в войне и затем торговаться за счет Украины.

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Путин может нанести удар по НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных сил ВСУ

Запад недооценивает вероятность удара России по стране НАТО. Если Украина перейдет в режим обороны, Путин может атаковать Эстонию. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал украинский дипломат и экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Скажу ключевую вещь: я уверен, что как только вот так зависает ситуация в Украине, то есть динамично, и постоянно идет окопная война, нет движения, а при этой ситуации в России в обороне стоит 460 тыс. на нашей территории и она закрепляется при том, что у нас нет средства деоккупации. Они концентрируются на параллельном ударе по странам НАТО. Не то, что говорят, если Украина проиграет, то следующие страны НАТО. Нет, формула другая. Украина не проиграет, это растянется. Украина выиграет, все равно одержит победу, а удар по вам будет нанесен. Вот в чем они недооценивают", - сказал дипломат.

Чалый подчеркнул, что Запад должен осознать эту угрозу и учитывать ее при рассмотрении дальнейших событий. По словам дипломата, планы России включали атаку на Эстонию через город Нарва, где проживает большое количество россиян. Он подчеркнул, что такой сценарий был абсолютно реальным и может произойти, если Украина перейдет в режим обороны.

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"Первый факт - были оперативные планы России атаковать Эстонию. Это факт и я его могу подтвердить. И только волею судьбы так получилось, что на нас они пошли, а не на Эстонию. Второе, посмотрите - Эстония, Нарва. Сколько надо времени, чтобы оккупировать Нарву? В Нарве 89% живет россиян и только 5% эстонцев, там куча агентуры ФСБ. Абсолютно реально, не имея огромного преимущества в живой силе, занять и протестовать, как НАТО будет реагировать на это. Они же сейчас округ там создают, перебрасывают очень быстро силы, поэтому ясно, что у них руки чешутся туда ударить. Просто Украина сейчас отвлекает", - добавил Чалый.

Дипломат предупреждает, что в случае, когда Украина будет "зависать" на фронте, оккупанты сосредоточатся на параллельном ударе по странам НАТО. Он считает, что в таком случае Путин может высвободить часть своих сил и осуществить провокацию в регионе, чтобы поднять ставки и использовать Украину как средство торговли с НАТО.

Нападение России на НАТО

Напомним, представитель оппозиционной партии ХДС в немецком парламенте Родерих Кизеветтер предупредил, что страны-члены НАТО должны подготовиться к войне с Россией в течение следующих пяти-восьми лет. Он отметил, что РФ уже активизировала военную экономику и ведет словесные атаки на целостность стран, таких как Латвия.

Также Сергей Бульба, бывший военный офицер и политик, рассказал в интервью Главреду, что Путин, вероятно, заинтересован организовать локальный конфликт с помощью Беларуси, не вступая непосредственно в столкновения с НАТО. По его словам, Россия может использовать российское ядерное оружие в Беларуси.

Как сообщал Главред, Россия может напасть на Эстонию. Такой шаг со стороны Путина направлен на демонстрацию неспособности НАТО быстро реагировать на подобные ситуации.

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