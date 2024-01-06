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НАТО готовится к прямому столкновению с РФ: эксперт объяснил, почему Украине дают мало оружия

Алёна Воронина
6 января 2024, 05:10
У западных стран отсутствует избыток оружия, который они были бы готовы передать Украине. Кроме этого, они хотят быть готовыми к возможному столкновению с РФ.
НАТО готовится к прямому столкновению с РФ: эксперт объяснил, почему Украине дают мало оружия
НАТО хочет быть готовым к прямому столкновению с РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Запад не передает Украине большого количества ракет и другого вооружения, потому что западные страны сами хотят быть готовыми, если разгорится прямое столкновение НАТО со страной-агрессором Россией.

При этом в России это понимают. Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По его словам, еще одной причиной, почему западные страны не дают Украине много вооружения, является отсутствие у них избытка оружия, который они были бы готовы передать.

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"У стран Запада нет избытка оружия, который они готовы передать Украине. Как правило, излишки были всегда – это нормальная история. Европа, к сожалению, после завершения Холодной войны постоянно уменьшала свои расходы на оборонную сферу, поэтому сейчас вынуждена готовиться к прямому столкновению с Россией", – отметил Клочок.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Ранее государственный секретарь Министерства обороны Польши Павел Залевский отмечал, что Россия хочет превратить страны Балтии и Польшу в серую зону безопасности НАТО. По его словам, Путин хочет контролировать Украину и Беларусь, а также создать "серую зону безопасности" в странах центрально-восточной Европы.

Также ранее политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, чем грозит Украине война России и НАТО. Он отметил, что слабость Европы будет провоцировать Кремль в дальнейшем осуществлять свои военные интервенции в разных точках мира.

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