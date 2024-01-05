Россияне на левобережье Днепра усиливают натиск: используют бронетехнику - Гуменюк

Российские оккупанты, которые до этого экономили на бронетехнике, возобновили ее применение на левобережье Херсонщины.

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Войска РФ на левобережье Днепра возобновили использование бронетехники / Коллаж: Главред, фото: Наталья Гуменюк X (Twitter), 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

Российские войска возобновили применение бронетехники на Левобережье Херсонщины, при том что раньше они экономили на этом виде техники. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На левом берегу... они (россияне, - ред.) осмелились снова применять технику. До этого момента они все же очень на ней экономили, поскольку потеряли ее достаточно много", - сказала она.

По словам Гуменюк, украинские военные заметили за прошедшие сутки попытки россиян проводить диверсионные и штурмовые действия при поддержке бронетехники.

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"Итак, очевидно, что им удалось подтянуть туда определенные резервы. Они имели достаточно существенные потери: проводя 13-19 штурмов в сутки, они несли потери каждый раз", – добавила Гуменюк.

При этом, количество штурмов за последние три дня уменьшилось с 8-9 до шести в сутки.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Напомним, Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Херсонской области. Эксперты считают, что украинские военные способны удерживать оборонительные линии на временно оккупированной территории Херсонской области.

Как сообщал Главред, Силы обороны расширяют занятые позиции на левом берегу Днепра. Несмотря на большие потери, противник не прекращает попыток выбить украинские подразделения с их позиций.

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