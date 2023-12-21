Мощный результат: сколько территорий контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

Российские оккупанты не отказались от своих планов выбить украинские подразделения с левобережья Херсонщины, но успехов не имеют.

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ВСУ отбили за сутки более 30 вражеских штурмов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с левого берега Херсонской области - за минувшие сутки враг совершил более 30 штурмов. Однако ВСУ отбивают вражеские атаки и контролируют там полосу в несколько километров. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, захватчики не отказались от своих планов выбить украинские подразделения с левобережья Херсонщины, но успехов не имеют.

"Это очень мощный результат, учитывая то, что сейчас под нашим контролем полоса в несколько километров, а у врага сверхбольшой потенциал на левом берегу. Однако мы видим большое количество вражеской техники, сожженной на этом участке – это результат, в частности, и мощной контрбатарейной поддержки, которую имеют подразделения, выполняющие боевое задание", – рассказала спикер Сил обороны юга.

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Тем временем аналитики Института изучения войны сообщили в своем отчете, что по состоянию на 20 декабря украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские блогеры утверждают, что украинские войска перебрасывают ограниченные силы в район Крынок и держат оборонительные позиции в зданиях под сильными ударами российских беспилотников, артиллерии и авиации на восточном берегу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинские войска отбили 37 атак на позиции на восточном берегу.

Как сообщал Главред, ситуация на временно оккупированном левом берегу Херсонской области является сложной, поскольку российские войска там превышают по численности украинские. Но ВСУ имеют преимущество в мотивации. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк и заинтриговала, как ВСУ будут освобождать оккупированную Херсонщину.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что плацдарм на левобережье Херсонщины является очень важным для ВСУ на оперативно-тактическом уровне. Активность украинских войск на этом направлении заставила противника удерживать значительные военные силы.

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