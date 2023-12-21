УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощный результат: сколько территорий контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

Анна Ярославская
21 декабря 2023, 10:02
Российские оккупанты не отказались от своих планов выбить украинские подразделения с левобережья Херсонщины, но успехов не имеют.
ВСУ, Херсонская область
ВСУ отбили за сутки более 30 вражеских штурмов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с левого берега Херсонской области - за минувшие сутки враг совершил более 30 штурмов. Однако ВСУ отбивают вражеские атаки и контролируют там полосу в несколько километров. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, захватчики не отказались от своих планов выбить украинские подразделения с левобережья Херсонщины, но успехов не имеют.

"Это очень мощный результат, учитывая то, что сейчас под нашим контролем полоса в несколько километров, а у врага сверхбольшой потенциал на левом берегу. Однако мы видим большое количество вражеской техники, сожженной на этом участке – это результат, в частности, и мощной контрбатарейной поддержки, которую имеют подразделения, выполняющие боевое задание", – рассказала спикер Сил обороны юга.

видео дня

Тем временем аналитики Института изучения войны сообщили в своем отчете, что по состоянию на 20 декабря украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские блогеры утверждают, что украинские войска перебрасывают ограниченные силы в район Крынок и держат оборонительные позиции в зданиях под сильными ударами российских беспилотников, артиллерии и авиации на восточном берегу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинские войска отбили 37 атак на позиции на восточном берегу.

Как сообщал Главред, ситуация на временно оккупированном левом берегу Херсонской области является сложной, поскольку российские войска там превышают по численности украинские. Но ВСУ имеют преимущество в мотивации. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк и заинтриговала, как ВСУ будут освобождать оккупированную Херсонщину.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что плацдарм на левобережье Херсонщины является очень важным для ВСУ на оперативно-тактическом уровне. Активность украинских войск на этом направлении заставила противника удерживать значительные военные силы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Херсонская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:32 Украина
Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

09:25 Украина
"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

09:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:40

Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут

10:32

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:30

Очередное новое увлечение: Валид Арфуш разводится со своей женой

10:22

Попробуйте закрыть один глаз: только единицы смогут разгадать эту оптическую иллюзию

10:13

Церковный праздник 22 декабря: почему вечером нужно сидеть дома

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
10:07

"Ужасные взрывы по городу": россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца

10:02

Мощный результат: сколько территорий контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

09:48

"Спасли": Тяжелобольная актриса Тышкевич выписалась из больницы

09:31

Требования к Украине от Запада могут стать заметно жестчемнение

Реклама
09:25

Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

09:24

"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

09:22

"2024 год будет очень важным": Огрызко оценил, что нужно для членства Украины в НАТОВидео

08:46

Восстановление авиасообщения в Украине: Данилов сообщил, что для этого нужно

08:45

Гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Раков подведет желудок, Девы - экономьте

08:20

В Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом: что это значит

08:14

Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

08:00

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом годуЭксклюзив

07:26

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

06:58

Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:57

Миллион дронов за год: есть только один вопросмнение

Реклама
06:50

Только самые внимательные найдут рыбку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

05:50

Что подарить сестре на Новый год: 10 самых лучших вариантов

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 580 за 5 секунд

04:10

Как интересно завернуть подарок на Рождество и Новый год: ваши близкие будут поражены

03:37

Одного миллиона дронов не хватит: эксперт объяснил ситуацию с БПЛА в ВСУ

02:43

Ваше золото снова засияет: домашнее средство, которое очистит украшения и стоит копейки

02:05

Беглянка-режиссер Байрак заявила, что вернулась из РФ в Одессу

01:34

Вступление Украины в НАТО и ЕС: Огрызко оценил шансы на 2024 годВидео

20 декабря, среда
23:48

На Ставке Зеленского разгорелся жесткий спор: Данилов рассказал подробности

23:36

Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги

22:32

"Сделали невозможное": Блинкен оценил достижения Украины в войне против России

22:30

Не только Украине: РФ объявила войну еще 3 странам - Данилов

21:50

Будут ли отправлять мужчин до 27 лет на фронт: в ВСУ сделали заявление

21:15

РФ ускорит свое наступление: в США сказали, когда и где усилятся атаки оккупантов

21:15

Лучшие средства для борьбы с простудой: фармацевт рассказал, как стать на ноги за 24 часа

21:01

Совет Украина-НАТО впервые состоится на уровне начальников вооруженных сил: о чем будут говорить

20:31

"Никогда не случится": Фицо пугает Третьей мировой, если Украина вступит в НАТО

20:00

Сыр больше не прилипнет к терке: чудо-лайфхак, от которого вы будете в восторге

19:48

"Восстановили на 100%": "Киевстар" полностью заработал в Украине и за рубежом

19:41

На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят: эксперт раскрыл детали

Реклама
19:41

Си Цзиньпин предупредил Байдена, что собирается "воссоединить Китай с Тайванем" – NBC

19:10

Народное единство: что случилось с украинцамимнение

19:07

Как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ

19:03

Лунный календарь 21 декабря 2023: почему в этот день нельзя вступать в конфликты

18:59

Ни в коем случае не стирайте: что можно и нельзя делать в понедельник

18:56

Забудьте об усталости утром: врач рассказала, как просыпаться бодрымВидео

18:55

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

18:53

Как сохранить фасоль надолго: удивительные советы, которые продлят срок хранения в несколько раз

18:52

"Нужно больше людей": эксперт назвал самую большую проблему ВСУ на данный момент

18:41

Что лучше не делать на Новый год, чтобы не навлечь беды и привлечь деньги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять