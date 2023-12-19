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Згурец рассказал, почему плацдарм на Херсонщине является очень перспективным для ВСУ

Руслана Заклинская
19 декабря 2023, 10:55
Активность и влияние подразделений ВСУ на левом берегу Херсонщины заставляют противника удерживать значительную военную группировку.
Згурец рассказал, почему плацдарм на Херсонщине является очень перспективным для ВСУ
Плацдарм на Левобережье Херсонщины является очень важным для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Плацдарм на Левобережье Херсонщины является очень важным для ВСУ на оперативно-тактическом уровне. Активность украинских войск на этом направлении заставила противника удерживать значительные военные силы. Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Плацдарм, который удерживают наши морские пехотинцы на Левобережье Херсонщины, остается очень важным в оперативно-тактическом понимании. Нашим морпехам очень сложно действовать на этом направлении, ведь там все держится на том, что нашу группировку нужно постоянно обеспечивать через реку Днепр", - сказал аналитик.

Згурец подчеркнул, что этот плацдарм остается крайне перспективным для украинских военных, поскольку побуждает противника держать огромную концентрацию войск. Потери, которые украинские подразделения нанесли противнику, существенно влияют на ситуацию в регионе и заставляют врага удерживать там значительные силы.

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"Потери, которые наши подразделения наносят противнику, являются главным фактором, который существенно влияет на ход боевых действий на Левобережье Херсонщины. Ведь из - за активности наших подразделений, противнику нужно удерживать достаточно существенную группировку войск. Поэтому, учитывая задачи для наших подразделений, этот плацдарм остается очень перспективным", - добавил он.

Кроме того, Згурец подчеркнул, что российская сторона не может быть уверенной относительно дальнейшего развития событий, поскольку на определенном этапе обеспечить форсирование Днепра может быть крайне сложно. Тем не менее, эта возможность остается и россияне не могут предсказать динамику развития ситуации.

Ситуация на Левобережье Херсонщины

Напомним, оккупанты на Левобережье Херсонской области сконцентрировали десятки тысяч войск и значительное количество техники. ВСУ продолжают крепко удерживать свои позиции, используя артиллерию, аэроразведку и беспилотники.

Также Россияне на левом берегу Херсонщины продолжают давить и штурмовать украинские войска. Однако, погодные условия затрудняют их попытки, которые часто заканчиваются неудачами.

Кроме этого, глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию на левом берегу Херсонской области, где украинские защитники заняли несколько плацдармов. Она подчеркнула, что упоминание диктатором Владимиром Путиным о поселке Крынка и "уничтожении" украинской армии свидетельствует об обратном – успешных действиях ВСУ в этом регионе.

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война в Украине Херсонская область Сергей Згурец война России и Украины
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