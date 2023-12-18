ВСУ – о ситуации на поле боя: враг несет огромные потери, но у него большие ресурсы

У агрессора России работает военно-промышленный комплекс, враг хранит на своих складах вооружений, сказал представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

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ВСУ наносят российским оккупантам очень большие потери - Фитьо / Коллаж: Главред, фото: 241-я ОБрТрО, Минобороны РФ

Оккупационные войска России несут огромные потери в ходе развязанной против Украины полномасштабной войны. Однако у россиян есть резервы, чтобы продолжать вести интенсивные наступательные действия на поле боя. У врага работает военно-промышленный комплекс и хранятся вооружения на складах. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ несут очень большие потери, но сразу же пополняют свои силы новобранцами.

"Сейчас потери врага гигантские, я бы так сказал... С 1 по 16 декабря потери оккупантов в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" – 7697 человек личного состава, 485 единиц пораженной или поврежденной техники, из которых 67 танков, 99 боевых бронированных машин и 77 орудий и минометов разных калибров", - сказал Фитьо. видео дня

Представитель ВСУ также акцентировал внимание на том, что у России в четыре раза больше население, чем у Украины, и больше ресурсов. К тому же там работает военно-промышленный комплекс и хранятся вооружения на складах.

"Конечно, этот ресурс не беспределен. Мы сейчас наносим максимальные потери врагу, которые он только может нести. Все зависит от общества — сколько их общество будет терпеть такие потери. Сейчас видим, что в России все же побеждает телевизор над холодильником и здравым смыслом", - отметил Фитьо.

Также Владимир Фитьо подчеркнул, что несмотря на большие потери, враг все время атакует, бросает в бой максимум сил, поддерживая свои штурмы бронетехникой.

Война России против Украины

Украина готовит наступление по "плану Залужного", считают немецкие журналисты Welt. В частности, журналисты утверждают, что операция должна соответствовать задумкам главнокомандующего Валерия Залужного. В ходе кампании должны использоваться вооружения, которые Киев требует от Запада.

По их мнению, перспективным направлением может стать левый берег Днепра в Херсонской области. Западные истребители, танки и другая военная техника может обеспечить прорыв к захваченному Крыму. Оттуда до полуострова 60 километров.

Журналисты Bild пришли к выводу, согласно которому ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель. В частности, силы обороны Украины намерены сохранить как можно больше защитников и нанести российским оккупантам максимум потерь.

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