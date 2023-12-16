Западня для РФ: ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель — СМИ

Украина переориентируется на оборону и нанесение максимального урона оккупантам, пишет Bild.

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В ВСУ рассказали об изменении стратегии войны / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

Украина выбирает новую стратегию боевых действий, при этом удержание территории или ее освобождение теперь не является приоритетом, вместо этого надо сохранять жизнь защитников и уничтожать врага.

Контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, поэтому Украина переориентируется с деоккупации захваченных территорий на оборону и нанесение максимального урона оккупантам, пишет Bild.

"Наша цель состоит в том, чтобы коэффициент убийств (оккупантов РФ, - ред.) был как можно более положительным. Если 10 к 1 в нашу пользу, то мы пойдем дальше, если будет 1 к 1 — мы отступим", — пояснил новую стратегию один из украинских офицеров.

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Еще один боец ВСУ говорит, что сейчас нет приказов, чтобы идти в атаку, а главными задачами являются максимальные потери врага. При этом основное — сохранение как можно большего числа жизней украинцев.

Эту же информацию подтвердил бывший западный военный, который является советником Украины. "То, что мы наблюдаем, по сути, является контролируемым арьергардным действием. Вы устанавливаете минное поле, наблюдаете за тем, как на нем погибает как можно больше россиян и уничтожаются их танки. А когда они прорываются — вы отступаете на километр и позволяете россиянам въехать в следующее минное поле, которое вы тем временем построили", — говорит советник.

Основной задачей украинских сил становится нанесение потерь в живой силе и материальных средствах оккупантов с целью краха российского наступления. Кроме этого советник заявляет, что Украина сосредотачивается не на удержании или отбитии территорий до тех пор, пока оккупанты не потеряют достаточно сил, или когда в ВСУ появится оружие, которое изменит правила игры.

Один из неназванных украинских военных добавил, что теперь ВСУ будут действовать разумно и в соответствии с ситуацией, потому что летом, как заявляется, разницы между приказами ВС РФ и украинскими приказами почти не было.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовит наступление по "плану Залужного". Киев имеет доступ к подавляющему большинству вооружений, которые либо поставил Запад, либо Украина их не получила, пишут немецкие журналисты.

Напомним, Украину ждет тяжелая зима в 2024 году. За последние месяцы уровень военной помощи значительно снизился. Президент Зеленский призывает страны-партнеры немедленно предоставить необходимое вооружение и боеприпасы, учитывая, что без этого решения количество жертв может значительно возрасти.

Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.

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