Не только для захвата территорий: ГУР раскрыло истинные намерения наступления России

Россия наступает не только для оккупации новых территорий в Украине, но и для разрыва международной поддержки Украины. Кремль активно работает над созданием впечатления бесперспективности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Один из важных моментов в проведении ИПсО и использование ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора - это ослабление проукраинской коалиции, ослабление Украины в мире", - отметил Юсов.
Российская тактика направлена на убеждение мира в безнадежности украинского сопротивления. Вопреки этому, по словам Юсова, такая тактика не дает ожидаемого эффекта для врага.
Он подчеркнул устойчивость и продолжение поддержки Украины со стороны международного сообщества. Также представитель разведки назвал эту ситуацию сложным испытанием для военно-политического руководства и дипломатии страны.
"Они пытаются вбрасывать через агентов влияния и доносить в мире. Но тем не менее мы видим, что это не работает. Украинская международная коалиция устойчива и поддержка продолжается. Хотя это очень тяжелая работа военно - политического руководства, дипломатов", - сказал представитель ГУР.
Тактика россиян
Напомним, российские войска на Херсонщине внедряют новую тактику, забрасывая пехоту в тыл украинских позиций. Видео от аэроразведки подтверждают новый метод - враг избегает прямого боя, перед высадкой десанта оккупанты осуществляют обстрелы артиллерией и быстро отступают.
Также на Авдеевском направлении оккупанты активно применяют технику. Наиболее напряженная ситуация - вокруг коксохимического завода и промзоны Авдеевки. Они используют тактику небольших групп, пытаясь прорвать линию обороны.
Как сообщал Главред, взлет российских МиГ-31К с ракетами "Кинжал" стал инструментом стратегической неопределенности. По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, идеи просмотра оповещений воздушных тревог из-за взлета этих самолетов выглядят неуместно, поскольку это может привести к снижению эффективности системы тревог и нарушению безопасности страны.
Читайте также:
- Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект
- Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года
- Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России