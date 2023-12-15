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Не только для захвата территорий: ГУР раскрыло истинные намерения наступления России

Руслана Заклинская
15 декабря 2023, 16:18
Россияне стремятся показать якобы бесперспективность украинской борьбы.
Не только для захвата территорий: ГУР раскрыло истинные намерения наступления России
Россия наступает не только для захвата территорий / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 115-я ОБрТрО

Россия наступает не только для оккупации новых территорий в Украине, но и для разрыва международной поддержки Украины. Кремль активно работает над созданием впечатления бесперспективности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Один из важных моментов в проведении ИПсО и использование ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора - это ослабление проукраинской коалиции, ослабление Украины в мире", - отметил Юсов.

Российская тактика направлена на убеждение мира в безнадежности украинского сопротивления. Вопреки этому, по словам Юсова, такая тактика не дает ожидаемого эффекта для врага.

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Он подчеркнул устойчивость и продолжение поддержки Украины со стороны международного сообщества. Также представитель разведки назвал эту ситуацию сложным испытанием для военно-политического руководства и дипломатии страны.

"Они пытаются вбрасывать через агентов влияния и доносить в мире. Но тем не менее мы видим, что это не работает. Украинская международная коалиция устойчива и поддержка продолжается. Хотя это очень тяжелая работа военно - политического руководства, дипломатов", - сказал представитель ГУР.

Тактика россиян

Напомним, российские войска на Херсонщине внедряют новую тактику, забрасывая пехоту в тыл украинских позиций. Видео от аэроразведки подтверждают новый метод - враг избегает прямого боя, перед высадкой десанта оккупанты осуществляют обстрелы артиллерией и быстро отступают.

Также на Авдеевском направлении оккупанты активно применяют технику. Наиболее напряженная ситуация - вокруг коксохимического завода и промзоны Авдеевки. Они используют тактику небольших групп, пытаясь прорвать линию обороны.

Как сообщал Главред, взлет российских МиГ-31К с ракетами "Кинжал" стал инструментом стратегической неопределенности. По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, идеи просмотра оповещений воздушных тревог из-за взлета этих самолетов выглядят неуместно, поскольку это может привести к снижению эффективности системы тревог и нарушению безопасности страны.

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война в Украине российские войска война России и Украины Андрей Юсов
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