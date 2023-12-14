УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы РФ до 2026 года

Руслана Заклинская
14 декабря 2023, 22:49
РФ готова к колоссальным потерям среди российских военных на пути к своей цели.
Путин готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы РФ до 2026 года
РФ планирует продлить войну до 2026 года / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Российские власти планируют продлить войну до 2026 года и захватить Харьков и Днепр. Кремль надеется на уменьшение поддержки Запада для Украины и будет пытаться имитировать мирные переговоры, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно "мирных намерений" России. Об этом сообщил военный анализ издания BILD Юлиан Репке.

Согласно данным, полученным изданием от источников в разведке, на самом деле, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине. По этому плану до конца 2024 года оккупанты планируют получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Также они хотят продвинуться к реке Оскол в Харьковской области.

"Все восточные территории слева от Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом", - заявил источник в разведке.

видео дня

До конца 2026 года россияне планируют наступать дальше на запад к Днепру, при этом захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, вместе с Харьковом, Днепром и Запорожьем.

На Херсонском направлении захватчики собираются держать оборону вдоль Днепра. Вони не планируют наступая на правый берег возле направления Херсона или Одессы.

При этом, власти России готовы тратить в Украине до 100 000 солдат ежегодно.

Война в Украине

Напомним, Россия не намерена продолжать войну против Украины в 2025 году. Такой вывод сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью для издания Lb.ua.

Также россияне постоянно атакуют военный аэродром в Староконстантинове. Эксперт Владислав Селезнев считает, что этот аэродром вызывает больший интерес врага, по сравнению с другими оперативными базами, поскольку именно здесь расположены бомбардировщики Су-24, которые могут носить дальнобойные западные ракеты.

Как сообщал Главред, российские оккупанты использовали пленных украинских военных как "живой щит" на Запорожском направлении. Они одновременно обстреливали украинские позиции. Этот поступок является еще одним примером варварской агрессии России против Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине российские войска война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

23:03 Украина
Путин готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы РФ до 2026 года

Путин готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы РФ до 2026 года

22:49 Украина
"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:32 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:03

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

22:49

Путин готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы РФ до 2026 года

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

21:06

"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

20:59

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

Реклама
20:49

Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

20:22

"Перестаньте жить иллюзиями": Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

20:18

Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

19:57

"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

19:54

Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

19:46

Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

19:42

В Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету "Кинжал" - ВСУ

19:36

Синоптики объявили 3 уровень опасности: в Украину врывается антициклон

19:29

Зеленский прибыл в Германию: с какой целью и что вошло в новый пакет помощи от страны

19:28

Как уничтожить Путина уже сейчас?мнение

19:11

Заберут и педагогов: в Украине планируют усилить мобилизацию

Реклама
19:10

Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

18:59

Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

18:40

"Не возьмут даже за годы": Свитан назвал две области, которые хочет оккупировать РФ

18:38

Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

18:14

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали

18:09

Страх перед Орбаном: стало известно, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

18:02

ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом: Гуменюк о ситуации на Левобережье

18:00

Как быстро очистить машину от снега и не поцарапать ее

17:53

Последние атаки России - это что-то новенькое: эксперт объяснил тактику МиГ-31К

17:50

ЕС достиг "широкого согласия" по бюджету и обсуждает членство Украины - The Guardian

17:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная: какие причины

17:47

"Тавр". Ссоры в высшем руководстве страны подрывают боевой дух армииВидеоблоги

17:40

Головоломка для веселых и находчивых: надо найти цыпленка за 7 секунд

17:30

Meest China запустила доставку с корейских маркетплейсов новости компании

17:24

Мир наизнанку. Украина - 5 выпуск: Комаров покажет восстановление энергетической инфраструктуры и ветровую электростанцию ​​изнутри

17:19

Обманул во время "Прямой линии": в ГУР прокомментировали ключевое заявление Путина

17:17

В Украине появится госстандарт социально-психологической реабилитации игроманов

17:11

Ослабление поддержки Украины Западом усиливает шансы Путина на победу - NYT

17:05

Всего 2 ингредиента изменят салат Селедка под Шубой навсегда: такой рецепт абсолютная новинкаВидео

16:55

Войну в Украине можно выиграть в течение трех лет - министр обороны Эстонии

Реклама
16:47

Поднимали F-16 и объявили тревогу: в Румынии упал российский беспилотник

16:46

На спорте, на стиле: миллиардер Безос выгулял свою "перекачанную" невесту

16:25

"Решит судьбу Украины одна деталь": назван год, когда война в Украине закончится - прогнозВидео

16:24

Путин "требует" захватить два города Украины: названы сроки

16:17

Вы жарили сосиски неправильно: повар рассказал о 3 распространенных ошибках

16:16

"Перспектив нет": россияне не могут захватить Авдеевку - Маломуж

16:15

Гороскоп на 2024 год: для 4 знаков зодиака, он станет настоящим испытанием

16:03

Буйство дипфейка: У Путина спросил о его двойниках искусственный "Путин"

16:00

"Я прошу вас об одном - не предавайте народ Украины": Зеленский обратился к ЕС

15:57

Россияне атаковали Украину ракетами: в Киеве и нескольких областях прогремели взрывы

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять