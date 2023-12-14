Путин готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы РФ до 2026 года

РФ готова к колоссальным потерям среди российских военных на пути к своей цели.

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РФ планирует продлить войну до 2026 года / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Российские власти планируют продлить войну до 2026 года и захватить Харьков и Днепр. Кремль надеется на уменьшение поддержки Запада для Украины и будет пытаться имитировать мирные переговоры, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно "мирных намерений" России. Об этом сообщил военный анализ издания BILD Юлиан Репке.

Согласно данным, полученным изданием от источников в разведке, на самом деле, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине. По этому плану до конца 2024 года оккупанты планируют получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Также они хотят продвинуться к реке Оскол в Харьковской области.

"Все восточные территории слева от Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом", - заявил источник в разведке. видео дня

До конца 2026 года россияне планируют наступать дальше на запад к Днепру, при этом захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, вместе с Харьковом, Днепром и Запорожьем.

На Херсонском направлении захватчики собираются держать оборону вдоль Днепра. Вони не планируют наступая на правый берег возле направления Херсона или Одессы.

При этом, власти России готовы тратить в Украине до 100 000 солдат ежегодно.

Война в Украине

Напомним, Россия не намерена продолжать войну против Украины в 2025 году. Такой вывод сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью для издания Lb.ua.

Также россияне постоянно атакуют военный аэродром в Староконстантинове. Эксперт Владислав Селезнев считает, что этот аэродром вызывает больший интерес врага, по сравнению с другими оперативными базами, поскольку именно здесь расположены бомбардировщики Су-24, которые могут носить дальнобойные западные ракеты.

Как сообщал Главред, российские оккупанты использовали пленных украинских военных как "живой щит" на Запорожском направлении. Они одновременно обстреливали украинские позиции. Этот поступок является еще одним примером варварской агрессии России против Украины.

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