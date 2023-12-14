Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило, что российские оккупанты использовали пленных украинских военных как "живой щит".
"На Запорожском направлении оккупанты решили использовать пленных, как "живой щит", параллельно обстреливая украинские позиции", - говорится в сообщении Стратком ВСУ в Telegram.
В ведомстве назвали это очередной иллюстрацией варварской сущности агрессии РФ против Украины.
"За эти и другие военные преступления российские военные и их руководство обязательно будут наказаны международным трибуналом", - заключает пресс-служба.
Напомним, что в Сети появились кадры, где оккупанты сделали "щит" из военнопленных во время штурма. На видео видно, как впереди идет человек с поднятыми руками, а сзади – военные армии РФ с оружием.
Оккупанты проводят дорогие наступательные операции. Нынешнее наступление оккупационных российских войск в неблагоприятное время может быть связано с длительными дискуссиями на Западе по поводу дальнейшей поддержки Украины.
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