Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что россияне не имеют соответствующих ресурсов для продолжения масштабных боевых действий против Украины в 2025 году.

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Россия сейчас не имеет планов вести войну в 2025 году / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Россия не намерена продолжать войну против Украины в 2025 году. Такой вывод высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию Lb.ua в четверг, 14 декабря.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году Российская Федерация по состоянию на сейчас не имеет. Возможно, под конец 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет", – заявил Буданов в рамках дискуссии "2024: вызовы и перспективы".

Он также сообщил, что российское военно-политическое командование также имеет большой спект проблем.

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"Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, чуточку грубо раздастся, но мы воюем за чужой счет, а они – за свой. И свои средства они считают, хоть кажется, что нет. И очень придирчиво", - сказал глава разведки.

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