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Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

Юрий Берендий
14 декабря 2023, 18:38
Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что россияне не имеют соответствующих ресурсов для продолжения масштабных боевых действий против Украины в 2025 году.
Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля
Россия сейчас не имеет планов вести войну в 2025 году / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Россия не намерена продолжать войну против Украины в 2025 году. Такой вывод высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию Lb.ua в четверг, 14 декабря.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году Российская Федерация по состоянию на сейчас не имеет. Возможно, под конец 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет", – заявил Буданов в рамках дискуссии "2024: вызовы и перспективы".

Он также сообщил, что российское военно-политическое командование также имеет большой спект проблем.

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"Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, чуточку грубо раздастся, но мы воюем за чужой счет, а они – за свой. И свои средства они считают, хоть кажется, что нет. И очень придирчиво", - сказал глава разведки.

Война России против Украины - последние новости

СтратКом Вооруженных Сил Украины подтвердил использование российскими оккупантами украинских военнопленных как "живого щита".

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командира крейсера "Москва", несмотря на то, что этот российский военный корабль был уничтожен Вооруженными силами Украины в апреле прошлого года.

В отчете Министерства обороны Великобритании указано, что российская дивизия десантников понесла значительные потери при попытке выбить украинские силы возле села крынка на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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война в Украине ГУР Кирилл Буданов
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