Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

Россияне охотятся на бомбардировщики и потенциальные объекты под F-16.

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Россия сегодня атаковала Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense express

Российские оккупанты регулярно атакуют военный аэродром в Староконстантинове. Только за сегодня, 14 декабря, было две попытки ударить по нему баллистикой. По словам эксперта Владислава Селезнева, именно Староконстантиновский объект интересует врага больше десятка таких же оперативных аэродромов.

Селезнев в комментарии РБК-Украина отметил, что сама авиабаза находится в паре км от города, а в составе седьмой бригады есть бомбардировщики Су-24 ставшие де-факто носителями дальнобойных западных ракет.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Удары РФ по Староконстантинову Селезнев назвал "охотой" на наши бомбардировщики.

"Эти ракеты очень донимают врага. Наши точечные удары часто превращают вражеские склады, базы и арсеналы, которые находятся на расстоянии более 80 км от линии боевого столкновения, в кучу металлолома. Понятно, что россияне устроили охоту на наши бомбардировщики", - объяснил Селезнев.

Издание со ссылкой на другие СМИ пишет, что, согласно слухам, этот аэродром в будущем может стать частью инфраструктуры под F-16, поэтому россияне "работают на опережение".

Россияне атаковали Украину ракетами

Днем, 14 декабря, в Киеве и Староконстантинове прогремели мощные взрывы. Накануне Воздушные силы предупредили граждан о пусках ракет в направлении столицы.

По Староконстантинову РФ ударила ракетой "Кинжал", подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Предварительно утверждалось, что все пуски ракет были в сторону Староконстантинова. Там же сообщается, что перед этим оккупанты пошли на обман - ошибочно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов совершив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

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