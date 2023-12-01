Кремль охватил страх из-за Путина и войны в Украине, в РФ "закрутят гайки" – ISW

Путин собрался строить свою информационную кампанию на внутренней политике и критике западного мира, считают аналитики Института изучения войны.

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В Кремле боятся, что на выборы Путина плохо повлияют провалы оккупантов России в Украине - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кремль опасается негативного влияния провалов российских оккупантов на войне против Украины на президентские "выборы" в России 2024 года. Чиновники собрались усилить цензуру в стране из-за "опасений" того, что выехавшие за границу россияне попытаются дискредитировать "избирательный" процесс. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Кремль опасается влияния провалов войск РФ в войне против Украины на президентскую кампанию. Ее Путин собрался строить на внутренней политике и критике Запада.

Как утверждают аналитики, чиновники РФ также хотят усилить цензуру в стране. Они боятся якобы дискредитации выборов со стороны россиян, которые уехали.

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Выборы Путина в России 2024

В стране-оккупанте Российской Федерации весной 2024 года должны состояться выборы президента. Владимир Путин занимает пост главы государства с 2000 года, с перерывом на период с 2008 по 2012 год, когда страну возглавлял Дмитрий Медведев.

Согласно данным Reuters, Путин пойдет на новый 6-летний срок. Официально он об этом пока не объявил.

В Кремле обеспокоены выборами Путина, отмечали аналитики американского Института изучения войны. По их оценкам, администрация опасается протестов родственников мобилизованных. Также власти пытаются успокоить тех, кто выступает против военных решений Путина.

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