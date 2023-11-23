В Кремле обеспокоены выборами Путина в России: аналитики ISW назвали угрозу

Власти в России пытаются успокоить группы, которые критикуют решения директора Кремля Владимира Путина, считают аналитики Института изучения войны.

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У Путина боятся протестов родственников мобилизованных - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В Кремле обеспокоены исходом так называемых президентских выборов в стране-агрессоре России в 2024 году. Там считают, что, несмотря на поддержку Владимира Путина со стороны россиян, есть угроза со стороны родственников мобилизованных, которые могут протестовать. Российские власти пытаются успокоить тех, кто против решений Путина. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что в Кремле не сомневаются в поддержке Путина среди россиян, но обеспокоены позицией родственников мобилизованных, которых считают угрозой для российских властей.

Аналитики акцентировали внимание на заявлении главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, которая ранее сказала, что некоторые российские граждане, мол, хотят дискредитировать президентские "выборы" 2024 года.

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"Кремль считает родственников мобилизованных социальной группой, которая может представлять одну из самых больших угроз для начала пока необъявленной президентской кампании Путина", - отметили эксперты.

Кроме того, российские издание Верстка сообщило, что Кремль поручил регионам остановить протесты родственников мобилизованных и дал денег региональным властям.

Также, как утверждают аналитики, Кремль может быть обеспокоен и поддержкой Путина среди тех, кто воюет против Украины. Значительная часть участников войны придерживается ультранационалистических взглядов, выступает за всеобщую мобилизацию и продолжение войны.

По мнению экспертов, Кремль, вероятно, хочет, чтобы Путин получил еще больше голосов на выборах. Поэтому российские власти пытаются успокоить группы, которые критикуют главу РФ.

Выборы Путина в России

17 марта 2024 года в стране-агрессоре России должны состояться выборы президента. Пост главы государства с 2000 года (с перерывом на срок Медведева в период с 2008 по 2012 год) занимает Владимир Путин.

По данным немецкого информационного агентства Reuters, Путин собрался идти на новый 6-летний срок. Пока официально он об этом не объявлял.

Рупор Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Путин в очередной раз "переизберется" на пост президента РФ. При этом Песков также добавил, что сам Путин пока не заявлял о намерении баллотироваться.

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