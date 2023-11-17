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У Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России

Андрей Ганчук
17 ноября 2023, 14:43
В директорской Владимира Путина не знают, сможет ли "новый президент", дескать, сохранить все то, что натворил действующий глава страны-агрессора России.
Путин, Песков
Следующим президентом России будет Путин - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "следующий президент" России, мол, должен сохранить "достижения Путина" и быть таким же, как и сам Путин. Согласно его ожиданиям, на будущих так называемых президентских выборах снова "победит" тот самый Путин.

В интервью МГИМО 360 он рассказал о том, что в кремлевской директорской ожидают от будто бы нового президента такого же курса, как и у Путина. Мол, "достижения" действующего главы государства должны сохраниться.

"(Так называемый следующий президент должен быть, - ред.) таким же. Или другим, но таким же", - проронил Песков.

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Также он добавил, что Путин снова победит на якобы президентских выборах в РФ.

"Пока что Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там будет видно", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Выборы президента России

Выборы президента страны-оккупанта России должны пройти 17 марта 2024 года. Президентский пост с 2000 года (с перерывом на срок Дмитрия Медведева с период 2008 по 2012 год) занимает Владимир Путин.

Согласно данным немецкого информагентства Reuters, Путин пойдет на новый 6-летний президентский срок, однако официально пока не объявлял о своих намерениях.

Россия позорится с "выборами" Путина – в оккупированные Бердянск, Мелитополь и другие города Запорожской области свозятся граждане России для организации "избирательного процесса" в оккупации. Украинцы отказываются от сотрудничества с оккупантами.

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новости России Владимир Путин Дмитрий Песков
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