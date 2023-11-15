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Россия позорится с "выборами" Путина: мэр Мелитополя рассказал о шоу в оккупации

Андрей Ганчук
15 ноября 2023, 13:13
Россияне собрались провести переучет жителей Бердянска, Мелитополя и других населенных пунктов, чтобы поставить галочки за Путина, сказал Иван Федоров.
Мелитополь, Путин
Россияне везут в Мелитополь и другие города Запорожской области десятки тысяч своих сограждан для организации "выборов" Путина - Федоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия на оккупированных территориях Запорожской области намерена провести так называемые президентские выборы Владимира Путина. Украинцы отказываются сотрудничать с захватчиками, поэтому Москва собирается снять кино о "голосовании" и поставить галочки за директора Кремля, будто бы местные жители голосовали на таких "выборах". Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В эфире Суспільне он рассказал о том, что подготовка к "выборам Путина" уже ведется в захваченных Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах Запорожской области.

"Они начинают образовывать комиссии, агитационные группы к "выборам" в РФ. Их цель - снять пропагандистское кино о том, что якобы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех, кто проживает в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, проголосовавших "за", но это точно не будет соответствовать действительности", - отметил Федоров.

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По его словам, местные жители массово отказываются сотрудничать с россиянами, поэтому Россия завозит со своей территории людей даже из Сибири и Дагестана.

"Местных мало, россияне завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Палитра разная. Привозят даже из Сибири. Привозят из Дагестана людей, которые едва говорят по-русски", - подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, в конце октября мэр Мелитополя рассказал о маневрах РФ в Запорожской области. Федоров сказал, что оккупанты готовятся перебросить на Запорожское направление новые резервы своих захватчиков.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным разведки, атаку организовали представители движения сопротивления.

Позже Иван Федоров рассказал новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе. Он акцентировал внимание на том, что оккупанты пытались обеспечить безопасность своего совещания, однако им не удалось этого сделать.

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новости Мелитополя Владимир Путин война России и Украины
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