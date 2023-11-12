Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

11 ноября в Мелитополе силы сопротивления осуществили подрыв штаба российских военных. Как сообщил мэр города Иван Федоров, взрыв произошел во время совещания.

https://glavred.info/ukraine/vzorvali-pryamo-vo-vremya-soveshchaniya-novye-detali-udara-po-shtabu-rf-v-melitopole-10516186.html Ссылка скопирована

Новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе / Коллаж Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, Стратком ВСУ

Даже при наличии охраны в районе, Силам сопротивления удалось успешно выполнить эту операцию и ликвидировать российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Район в нижней части города включает несколько промышленных предприятий, в частности, предприятие, ранее известное как "Рефма", которое специальный отдел российских войск захватил с первых дней оккупации. На этом заводе располагался один из логистических центров "Новой почты", и именно на его базе враг создал склад, где хранил военную технику и боеприпасы.

"В офисном центре этого завода размещали штаб. Хочу подчеркнуть, что ликвидация врагов на этом предприятии происходила уже несколько раз, но враг ничему не учится и продолжает там располагать свои штабы", – подчеркнул Иван Федоров.

видео дня

В субботу, 11 ноября, на этом месте также было организовано собрание для нацгвардейцев и представителей ФСБ. За несколько часов до начала сборов оккупанты решили временно ограничить движение автотранспорта в районе с целью обеспечения безопасности. Однако что-то пошло не так.

"Как раз когда все собрались, и произошел взрыв. Поэтому происходила ликвидация врагов. По меньшей мере трое военных уже никогда не смогут воевать против наших людей. Но еще большое количество пострадавших", – рассказал мэр Мелитополя.

Пострадавший и взорвавшийся автомобиль был перевезен оккупантами на территорию занятого районного отделения полиции. На место происшествия были вызваны многочисленные бригады скорой помощи и полиции. Вероятно, властные органы расследуют, как украинским силам сопротивления и спецслужбам удалось эффективно ликвидировать врага.

Ситуация на южном фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном РФ городе Мелитополь (Запорожская область) в результате взрыва в штабе оккупантов 11 ноября уничтожены российские офицеры. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинские военные продолжают освобождать территории, которые были захвачены российскими оккупантами. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцам Национальной гвардии Украины удалось выдвинуть врага с оккупированных позиций на южном направлении.

В то же время, американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине-медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.