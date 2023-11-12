УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

Юрий Берендий
12 ноября 2023, 17:39
11 ноября в Мелитополе силы сопротивления осуществили подрыв штаба российских военных. Как сообщил мэр города Иван Федоров, взрыв произошел во время совещания.
Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе
Новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе / Коллаж Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, Стратком ВСУ

Даже при наличии охраны в районе, Силам сопротивления удалось успешно выполнить эту операцию и ликвидировать российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Район в нижней части города включает несколько промышленных предприятий, в частности, предприятие, ранее известное как "Рефма", которое специальный отдел российских войск захватил с первых дней оккупации. На этом заводе располагался один из логистических центров "Новой почты", и именно на его базе враг создал склад, где хранил военную технику и боеприпасы.

"В офисном центре этого завода размещали штаб. Хочу подчеркнуть, что ликвидация врагов на этом предприятии происходила уже несколько раз, но враг ничему не учится и продолжает там располагать свои штабы", – подчеркнул Иван Федоров.

видео дня

В субботу, 11 ноября, на этом месте также было организовано собрание для нацгвардейцев и представителей ФСБ. За несколько часов до начала сборов оккупанты решили временно ограничить движение автотранспорта в районе с целью обеспечения безопасности. Однако что-то пошло не так.

"Как раз когда все собрались, и произошел взрыв. Поэтому происходила ликвидация врагов. По меньшей мере трое военных уже никогда не смогут воевать против наших людей. Но еще большое количество пострадавших", – рассказал мэр Мелитополя.

Пострадавший и взорвавшийся автомобиль был перевезен оккупантами на территорию занятого районного отделения полиции. На место происшествия были вызваны многочисленные бригады скорой помощи и полиции. Вероятно, властные органы расследуют, как украинским силам сопротивления и спецслужбам удалось эффективно ликвидировать врага.

Ситуация на южном фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном РФ городе Мелитополь (Запорожская область) в результате взрыва в штабе оккупантов 11 ноября уничтожены российские офицеры. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинские военные продолжают освобождать территории, которые были захвачены российскими оккупантами. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцам Национальной гвардии Украины удалось выдвинуть врага с оккупированных позиций на южном направлении.

В то же время, американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине-медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Мелитополя
Реклама

Главное за день

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

17:39 Украина
В Германии согласны удвоить военную помощь Украине - Reuters

В Германии согласны удвоить военную помощь Украине - Reuters

16:59 Украина
"Отрежут оккупантов": эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

"Отрежут оккупантов": эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

16:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:46

"Вагнеровцы" снова в Украине: стало известно, куда перебросили наемников Пригожина

17:39

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

17:03

На это способны единицы: только гении найдут бабочку среди собак за 6 секунд

17:00

Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Весам - воплощение мечт в реальность, Козерогу - отшельничество

16:59

В Германии согласны удвоить военную помощь Украине - Reuters

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:59

"Отрежут оккупантов": эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

16:49

Откуда можно увидеть МКС: простой секрет о невероятной космической станции

16:38

Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий - в Офисе президента ответили

16:18

Известная певица раскрыла неожиданную причину резкого исчезновения со сцены

Реклама
16:11

Штраф 100 евро: почему в Бельгии нельзя играть в снежки

16:03

Черноморский флот выводят из Крыма: в ВМС сообщили о последствиях для врага

15:29

Сбежавшего Влада Яму захейтили за беззаботное видео с танцамиВидео

15:27

ВСУ отбросили россиян от границы на Харьковщине: какова ситуация в селе Тополи

15:18

Гороскоп на завтра 13 ноября 2023: Тельцу - признание в ошибках, Раку - чувствительность

15:13

В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов - ГУР

15:09

Педагог запретила студентке говорить на украинском: в Днепре вспыхнул языковой скандал

14:59

"Никто ПВО не даст в аренду": Игнат рассказал о защите украинского неба

14:45

4 признака, что у вас дома точно есть мыши

14:38

Билык перепела на украинском хит, посвященный воину-танцору ДикусаруВидео

14:23

Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

Реклама
14:15

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Тельцу - новая связь, Близнецам - важное решение

14:13

Мужчина поделился гениальным методом, как очистить автомобиль с помощью лимона

14:11

Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

14:07

Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

13:56

Как уменьшить счета за электричество: 6 советов, которые сэкономят ваши деньги

13:50

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:49

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:15

Медведев снова вякнул: брызнул желчью против Одессы, Николаева и Киева

13:00

"Мы увидим лютый результат": когда Украина устроит переворот в войне - невероятный прогнозВидео

12:48

Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля: Белый дом раскритиковал - Reuters

12:28

Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

12:10

Бросают в бой пехоту из-за потери техники: в ISW описали большую проблему оккупантов

12:01

Китайский гороскоп на завтра 13 ноября: Крысам - хлопоты, Козы - держите себя в руках

11:50

Лунный календарь 13 ноября 2023: один из самых ярких дней в месяце способствует погашению долга

11:39

Одно ваше действие приводит кошек в бешенство

11:24

4 области под угрозой: эксперт сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: кто умножит свои деньги

10:59

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:48

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Рыбы - проявите чувства, Тельцы будут на высоте

10:25

Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

Реклама
10:23

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23

Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флотаВидеоблоги

09:59

На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

09:48

Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативныммнение

09:32

Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож

09:22

Какой праздник завтра 13 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:01

В Херсоне прогремела серия взрывов: есть попаданияФото

08:57

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:30

РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

07:46

Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР: в ISW открыли подробности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять