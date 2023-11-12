Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как 'выморозят' россиян

Россияне сбрасывают на Авдеевку и в целом по линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы.

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На Авдеевском направлении россияне уменьшили атаки / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Спикер Таврического направления Александр Штупун сообщил, что российские оккупанты в районе Авдеевки несколько ослабили атаки, однако, готовятся к новым штурмам.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Штупун рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмы в районе Авдеевки. При этом оккупанты, понеся потери, начали перегруппировываться.

Он добавил, что российские захватчики активизировали авиацию. Россияне сбрасывают на Авдеевку и в целом по линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы. Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются нанести потери украинским силам, пока идет перегруппировка.

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"Мы ожидаем, мы готовы к определенной активизации врага. Позавчера он пытался пойти вперед, понес значительные потери. Сегодня перегруппировывается, но сброс бомб авиационных - это определенная подготовка к дальнейшим действиям", - пояснил спикер.

Погода может изменить ход боевых действий

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал, что погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег затруднят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

"Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и применяться будет", - заявил спикер.

Представитель Сухопутных войск добавил, что важной задачей для украинских войск остается перерезание линий поставок оккупантов, а также уничтожение тыла и передовых позиций врага.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды - дождей и морозов - мы их выморозим", - подчеркнул Фитьо.

Напомним, что ВСУ отбивают левый берег Херсонщины. Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине-медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ. Россия больше Украины как территориально, так и по количеству населения, однако ВСУ ликвидируют массово российских солдат.

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