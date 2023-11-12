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На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

Юлия Закрепа
12 ноября 2023, 09:59
Местные жители в социальных сетях жаловались на звуки взрывов и утверждали якобы о "работе ПВО".
На Белгородщине 'бавовна': россияне заявили об очередной атаке беспилотника
В Белгороде "бавовна" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap.live

В Министерстве обороны страны-агрессорки России сообщили, что в ночь на 12 ноября 2023 года вблизи Белгорода было неспокойно.

Россияне заявили, что якобы сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима "совершить" террористическую атаку" БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО" украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

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Ранее местные жители в социальных сетях жаловались на звуки взрывов и утверждали якобы о "работе ПВО".

Напомним, что в оккупированном Скадовске взорвали управление СК РФ. Один из нанесенных 9 ноября ударов в Скадовске пришелся по двухэтажному зданию, в котором располагались российские военные следователи.

В Севастополе произошел мощный "бавовна". В оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. В Сети сообщают о том, что в Севастополе задрожали окна от взрыва.

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война в Украине бавовна в России
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