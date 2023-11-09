Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

Украинские Силы обороны крепко держат линию обороны возле Авдеевки, заявил Барабаш.

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На Авдеевском направлении тяжелая ситуация / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российская оккупационная армия готовится к еще большей атаке на Авдеевку.

"В основном используя пехоту, враг давит на Авдеевском направлении. Захватчики бьют круглосуточно по городу и позициям ВСУ. Враг готовится к еще большей атаке на Авдеевку. Первая волна отличалась от второй, а третья отличалась от предыдущих. Сейчас оккупанты подтянули технику, резервы личного состава, но погодные условия не позволяют им использовать технику. Как только подсохнут почвы, то однозначно они уйдут", - заявил Барабаш в эфире телеканала "Еспресо".

Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что Силы обороны крепко держат линию обороны возле Авдеевки.

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"Россияне больше бросают свой личный состав в штурмы на севере, в направлении коксохима. Но линия обороны держится, и никаких прорывов нет", - добавил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки. Россияне на Таврическом направлении начинают отказываться идти в атаку. В ОСУВ "Таврия" отметили, что количество потерь противникав живой силе начало расти.

Эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка. Авдеевское направление-единственное, где у противника есть больше всего шансов одержать хоть какую-то победу. Сам город практически взяли в клещи.

Под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК. По словам командира, на Таврическом направлении враг совершил 23 авиаудара, 44 боевых столкновения и 888 артиллерийских обстрелов.

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