Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российская оккупационная армия готовится к еще большей атаке на Авдеевку.
"В основном используя пехоту, враг давит на Авдеевском направлении. Захватчики бьют круглосуточно по городу и позициям ВСУ. Враг готовится к еще большей атаке на Авдеевку. Первая волна отличалась от второй, а третья отличалась от предыдущих. Сейчас оккупанты подтянули технику, резервы личного состава, но погодные условия не позволяют им использовать технику. Как только подсохнут почвы, то однозначно они уйдут", - заявил Барабаш в эфире телеканала "Еспресо".
Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что Силы обороны крепко держат линию обороны возле Авдеевки.
"Россияне больше бросают свой личный состав в штурмы на севере, в направлении коксохима. Но линия обороны держится, и никаких прорывов нет", - добавил он.
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, что в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки. Россияне на Таврическом направлении начинают отказываться идти в атаку. В ОСУВ "Таврия" отметили, что количество потерь противникав живой силе начало расти.
Эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка. Авдеевское направление-единственное, где у противника есть больше всего шансов одержать хоть какую-то победу. Сам город практически взяли в клещи.
Под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК. По словам командира, на Таврическом направлении враг совершил 23 авиаудара, 44 боевых столкновения и 888 артиллерийских обстрелов.
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