'Выборы двойников, а не президента': в ГУР рассказали, как в России изменится власть

Это не выборы президента, это выборы Путина, или человека, похожего на него, заметил Юсов.

https://glavred.info/world/vibori-dviynikiv-a-ne-prezidenta-u-gur-rozpovili-yak-u-rosiji-zminitsya-vlada-10514914.html Ссылка скопирована

В ГУР рассказали о выборах в России / коллаж: Главред, фото: Комсомольская правда, скриншот: видео

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что в России в следующем году могут состояться не выборы в президенты страны-террористки, а "выборы Путина" или людей, которые на него похожи.

В эфире телемарафона "Єдині новин" Юсов отметил, что в РФ могут состояться не выборы в обычном стиле, а выборы его двойников.

"Это не выборы президента, это выборы Путина, или человека, похожего на него. Конечно желание, наверное, было давно бы установить монархию. Но какая бы ни была сейчас жесткая диктатура, все-таки они пока что вынуждены поддерживать какие-то аспекты существования каких-то демократических процедур. Тем не менее каждая такая даже имитационная процедура избирательная - это стресс и испытание для режима. Поэтому они действительно достаточно нервничают перед этими датами", - подчеркнул Андрей Юсов видео дня

Напомним, что Песков рассказал о двойниках Путина в России. Адвокат Кремля Дмитрий Песков снова попытался развеять информацию о двойниках российского диктатора Владимира Путина.

Стало известно, какого потенциального преемника боится Путин. Одного из своих возможных преемников глава Кремля пытается "убирать" подальше от себя, потому что у них разные видения, в том числе и войны против Украины.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.