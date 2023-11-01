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"Путин умер": в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора

Алексей Тесля
1 ноября 2023, 15:57
Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.
Юсов, Путин
Андрей Юсов прокомментировал слухи о смерти Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Сообщения о смерти российского диктатора Владимира Путина рассчитаны прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Конечно, она персонально Путину мало чем помогает, поэтому в России огромное количество сторонников конспирологических теорий, теорий заговоров. И каждая такая новость добавляет определенное количество людей, которые думают, условно, что хороший Путин умер, а плохой Путин сейчас занимается чем-то ненужным", - сказал он в эфире Radio NV.

По словам представителя ГУР внутренние процессы и противостояния в России проявляются совершенно в разных формах, в том числе в подобных внутренних информационных кампаниях.

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Он считает, что целью такого вброса может быть измерение реакции общества РФ в динамике на появление подобной информации и измерение реакции отдельных персоналий – от сообщений в Сети до заявлений представителей элит.

Собеседник не исключил, что тем самым спецслужбы РФ изучают, как далее им управлять Россией.

"Это также инструмент воздействия на самого Путина, или на человека, похожего на него - он вынужден реагировать. Его ведут по определенному коридору", - уверен он.

Вместе с тем представитель военной разведки уточнил, что появление подобной информации – это один из признаков нездоровой ситуации внутри РФ, где развиваются внутренние дестабилизационные и разрушительные процессы.

"Главное условие продолжения таких внутренних процессов в РФ – это успехи украинских Сил безопасности и обороны на фронте, усиление санкционной политики и единство мировой проукраинской коалиции", - добавил Юсов.

Ранее Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Напомним, ранее Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

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Владимир Путин ГУР Андрей Юсов
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