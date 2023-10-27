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"В России умер Путин": в Сети распространяют очередную версию смерти президента РФ

Юлия Куришко
27 октября 2023, 08:06обновлено 27 октября, 09:50
Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца и в России "начинается переворот".
'В России умер Путин': в Сети распространяют очередную версию смерти президента РФ
В сети сообщают о смерти Путина / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Вчера, 26 октября, в российских Telegram-каналах распространяют информацию о смерти российского диктатора Путина. На этот раз он якобы "умер" вследствие остановки сердца и в России "начинается переворот".

Первым об этом сообщил Telegram-канал "Генерал СВР", который всегда сообщает о тайных совещаниях Путина с его ближайшим окружением. Также он написал, что диктатор якобы умер в резиденции на Валдае.

"В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники Службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена", - говорится в публикации.

видео дня
'В России умер Путин': в Сети распространяют очередную версию смерти президента РФ
В Сети сообщили о смерти президента России / скриншот: Telegram

"Генерал СВР" сообщил более подробную информацию о якобы смерти Путина. Он написал, что вчера во второй половине дня состояние здоровья президента России начало резко ухудшаться.

"Около 20.00 по московскому времени дежурные медики вызвали дополнительную бригаду врачей, которые по прибытии уже через пятнадцать минут приступили к реанимации президента, в то время состояние Путина было критическим", - написал он в Telegram.

'В России умер Путин': в Сети распространяют очередную версию смерти президента РФ
Детали "смерти" Путина / скріншот: t.me/generalsvr

Стоит добавить, что Telegram-канал "Генерал СВР" ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, имя которого не раскрывают. По некоторым данным, к каналу относится российский политолог Валерий Соловей. В связи с этим он проводил обыски. РосСМИ писали, что Соловей проводил прямые эфиры с неким Виктором Михайловичем, которого тот называл администратором канала и бывшим генералом СВР.

Больной Путин: Что известно

Напомним, что 22 октября в Сети появилась информация о серьезное нападение у Путина. Врачи российского диктатора говорят, что Путину чувствует себя очень плохо и до конца осени вряд ли проживет. У президента РФ якобы была остановка сердца.

В Сети раскрыли новые подробности диагноза российского диктатора. Речь идет, что врачи знали о метастазах в головном мозге у президента уже некоторое время, но не спешили ставить его в известность.

У Путина нашли признаки смертельной болезни. Президент РФ продолжает лечиться от онкологического заболевания. Вместе с тем согласно другим источникам, он страдает болезнью Паркинсона.

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Владимир Путин
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