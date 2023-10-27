'По сценарию Советского Союза': Ягун раскрыл, готовит ли ФСБ замену Путину

В ФСБ много версий и конспирологии. Ягун считает, что может произойти так, как в свое время в Советском Союзе.

https://glavred.info/world/po-scenariyu-sovetskogo-soyuza-yagun-raskryl-gotovit-li-fsb-zamenu-putinu-10511653.html Ссылка скопирована

ФСБ ищет замену Путину / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, готовит ли ФСБ замену Путину и кого могут попробовать поставить вместо него.

"Трудно сказать, потому что звучит очень много фамилий. Но пока не видно никого, кто был бы действительно готов заменить Путина на этом посту. Там много версий, много конспирологии. Думаю, что может произойти так, как в свое время в Советском Союзе: когда Сталин отбросил копыта, вместо него пришла тройка - Маленков, Булганин и Хрущев, которые попытались порулить определенное время", - пояснил Ягун.

Он также напомнил, что в Советском Союзе закончилось все тем, что одних устранили, других расстреляли, третьих уничтожили морально, четвертых сослали - Хрущев стал единоличным лидером.

"У России есть такая традиция: в случае исчезновения первого лица, появляется некое ЦК, берущее на себя ответственность. Думаю, что условный кооператив "Озеро" этим и займется", - добавил эксперт.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Напомним, что Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФ. Единственный возможный сценарий смены власти заключается в том, что кто-то из ближайшего окружения Путина может инициировать или инсценировать отстранение главы Кремля.

РФ может мобилизовать до 8 миллионов россиян. Каждый месяц в РФ мобилизуют около 20 тысяч человек, которых экипируют и отправляют на войну, чтобы заткнуть дыры на фронте, отметил Ягун.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.