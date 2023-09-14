'РФ может мобилизовать до 8 миллионов россиян': Ягун раскрыл, к чему готовиться Украине

В интервью Главреду бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал, удастся ли Москве мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек, и чего ожидать украинцам.
Ягун утверждает, что еще в прошлом году в феврале было понятно, что у Российской Федерации большой мобилизационный резерв.
"Специалисты отметили, что Москва способна мобилизовать до 8 миллионов россиян, и это действительно так. Но вопрос в том, может ли Россия подготовить и обеспечить такое количество людей одеждой, обувью и вооружением. Также есть проблема с управлением этими группировками и с тем, что вообще делать с ними, использовать их во время проведения "мясных штурмов" и отправлять в бой с палками в руках, как делали в Советском Союзе?",- подчеркнул бывший замглавы СБУ.
Он также добавил, что Россия может провести массовую мобилизацию, но не проводит, потому что армия не способна сразу подготовить большое количество мобилизованных. Известно, что каждый месяц в РФ мобилизуют около 20 тысяч человек, которых экипируют и отправляют на войну, чтобы заткнуть дыры на фронте.
"Но главное другое: у россиян серьезный кадровый кризис - дефицит младших командиров и офицеров. Они могут призвать солдат, но где брать тех, кто будет ими командовать? Если вооружение им может поставить, например, Северная Корея, то дефицит командиров - проблема другого уровня", - добавляет Ягун.
Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как Украине развалить Россию:
Генерал-майор напомнил, что Россия столкнулась с проблемой вступления Финляндии в НАТО и уже начала строить воинскую часть на границе с финнами.
"Москва получила более тысячи километров новой границы с Североатлантическим альянсом, который продолжает готовиться к возможной российской агрессии. России в этой ситуации приходится реагировать и кого-то мобилизовать на замену подготовленным воинским частям, которые снимаются с дальних гарнизонов, в том числе с финской границы, и перебрасываются на фронт. К тому же командование ВС РФ, выполняя указы Путина по увеличению численности Вооруженных сил, пытается увеличить количество военнослужащих до 1,5 миллиона человек", - констатирует Ягун.
По словам эксперта, мобилизация РФ направлена на решение проблем на украинском фронте и закрытие пробелов, возникших в результате войны против Украины на территории самой Российской Федерации.
Напомним, что эксперт раскрыл, удастся ли Путин к всеобщей мобилизации. Яковенко подчеркнул, что мобилизация в стране-агрессоре обязательно будет, но она будет носить достаточно ограниченный характер.
В ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте и как развивается мобилизация в России. Страна-агрессор Россия может мобилизовать в конце сентября сотни тысяч россиян, сообщил Андрей Юсов.
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