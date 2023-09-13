20 БМП Marder, танки и снаряды: Германия отправила партию военной помощи

Помощь включила в себя два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.
Об этом стало известно из данных на сайте правительству Германии о военной помощи, оказанной Украине. Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:
- 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
- 3 000 снарядов калибра 155 мм;
- два танка для разминирования Wisent 1;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
- 1 система наблюдения спутниковой связи;
- 2 мобильные антенно-мачтовые системы;
- 10 систем обнаружения дронов;
- седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
- 5 грузоподъемных машин 8x8;
- 9 единиц автомобильной техники;
- 3 машины скорой помощи;
- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.
Напомним, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus, но есть важный нюанс. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрит поставку Taurus лишь после того, как убедится в технической модификации ракет.
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Германия передала Украине еще две установки Patriot. Германия передала еще две обещанные установки Patriot для защиты украинского неба от российских ракетных атак.
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