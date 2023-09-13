20 БМП Marder, танки и снаряды: Германия отправила партию военной помощи

Помощь включила в себя два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

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Германия передала военную помощь / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

Об этом стало известно из данных на сайте правительству Германии о военной помощи, оказанной Украине. Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

3 000 снарядов калибра 155 мм;

два танка для разминирования Wisent 1;

материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;

1 система наблюдения спутниковой связи;

2 мобильные антенно-мачтовые системы;

10 систем обнаружения дронов;

седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

5 грузоподъемных машин 8x8;

9 единиц автомобильной техники;

3 машины скорой помощи;

1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus, но есть важный нюанс. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрит поставку Taurus лишь после того, как убедится в технической модификации ракет.

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