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20 БМП Marder, танки и снаряды: Германия отправила партию военной помощи

Юлия Куришко
13 сентября 2023, 17:57 обновлено 13 сентября, 18:08
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Помощь включила в себя два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
20 БМП Marder, танки и снаряды: Германия отправила партию военной помощи
Германия передала военную помощь / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

Об этом стало известно из данных на сайте правительству Германии о военной помощи, оказанной Украине. Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

  • 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
  • 3 000 снарядов калибра 155 мм;
  • два танка для разминирования Wisent 1;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
  • 1 система наблюдения спутниковой связи;
  • 2 мобильные антенно-мачтовые системы;
  • 10 систем обнаружения дронов;
  • седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
  • 5 грузоподъемных машин 8x8;
  • 9 единиц автомобильной техники;
  • 3 машины скорой помощи;
  • 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus, но есть важный нюанс. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрит поставку Taurus лишь после того, как убедится в технической модификации ракет.

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война в Украине военная помощь Германия
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