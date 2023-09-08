Первые 10 танков Leopard 1 от Дании прибыли в Украину

Войска Дании в Германии обучают украинских военных работе с такой бронетехникой.

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В Украину прибыли первые танки Leopard 1 / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Датские Вооруженные силы сообщили о том, что до Украины прибыли первые танки Leopard 1, которые переданы Данией, Германией и Нидерландами.

"Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути", - говорится в заявлении Вооруженных сил Дании, передает AFP.

Датские войска в Германии обучают украинские силы работе с этой бронетехникой.

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"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть битву, которую они ведут сейчас", - сказал командующий армией Арпе Нильсен.

Известно, что Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в "ближайшие месяцы".

Напомним, что первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября. Американские официальные лица надеются, что танки Abrams помогут Украине получить преимущество в борьбе за возвращение территорий.

В СМИ сообщили, что неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины. Бельгия продала танки компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку, то есть по цене старого железа.

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